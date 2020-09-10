أسوان يتقدم وينتصر أخيرا.. زهرة الجنوب يتخطى الإنتاج ويواصل الزحف بعيدا عن الهبوط

انتصر أسوان أخيرا بعد تقدمه، وحقق الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة 26 من مسابقة الدوري.

سجل محمد إسماعيل هدفي أسوان في الدقيقتين 10 و56 ليرفع رصيد زهرة الجنوب إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر ويبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتا.

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وحقق أسوان فوزه الأول منذ الجولة 21 بعد تغلبه على المقاولون الهرب بهدف نظيف وقتها.

وكان أسوان قد فشل في تحقيق الفوز في أربع مباريات متتالية، إذ تعادل 3 مرات وخسر مباراة وحيدة أمام بيراميدز.

وتقدم أسوان في النتيجة أمام فرق إنبي وبيراميدز وسموحة لكنه فشل في تحقيق الفوز وقتها، كما تعادل سلبيا مع طلائع الجيش.

أما الإنتاج الحربي فعاد للخسارة مجددا بعد انتصارين متتاليين أمام سموحة وطنطا.

وكان الإنتاج الحربي منذ العودة من جائحة فيروس كورونا قد تعادل مع الأهلي ثم خسر 4 مباريات متتالية أمام المقاولون العرب وإنبي وبيراميدز وطلائع الجيش.

وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 30 نقطة في المركز العاشر ولكن من 25 مباراة فقط.

ويلعب الإنتاج مباراته المقبلة أمام الزمالك يوم الأحد ضمن مباريات الجولة 27 من المسابقة.

أما أسوان فيواجه طنطا يوم الإثنين المقبل في نفس الجولة من بطولة الدوري المصري.

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