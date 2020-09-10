تشكيل الزمالك - إمام عاشور ظهير أيمن.. وكاسونجو يقود الهجوم أمام سموحة

يقود كابونجو كاسونجو هجوم الزمالك أمام سموحة، فيما يبدأ إمام عاشور كظهير أيمن في غياب حازم إمام للإصابة وأحمد عيد للإيقاف.

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني الفرنسي لنادي الزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة.

تشكيل الزمالك شهد تواجد إمام عاشور لأول مرة كأساسي منذ الجولة الأولى في الدوري، ولأول مرة كظهير أيمن، ولأول مرة في قائمة الفريق بعد انتهاء فترة إيقافه لـ 10 مباريات على خلفية أحداث مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

كاسونجو يبدأ كأساسي أيضا للمباراة الثانية على التوالي، لكن هذه المرة كمهاجم صريح وليس كجناح.

وأخيرا، يبدأ مصطفى فتحي كأساسي لأول مرة في الدوري أيضا هذا الموسم، ولأول مرة منذ مباراة بريميرو دي أوجوستو في دوري أبطال إفريقيا يوم 1 فبراير الماضي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حارس: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – إمام عاشور.

الوسط: طارق حامد – إسلام جابر.

أمامهما: مصطفى فتحي – يوسف إبراهيم "أوباما" – أسامة فيصل.

الهجوم: كابونجو كاسونجو.

من جهة أخرى، تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لإراحته بجانب عمر السعيد كحلول هجومية.

وجاءت دكة بدلاء الزمالك كالتالي:

حارس: محمود عبد الرحيم "جنش".

الدفاع: حسام عبد المجيد – ياسين مرعي.

الوسط: محمد عنتر – كريم بامبو – محمد أوناجم.

الهجوم: عمر السعيد – مصطفى محمد – حسام أشرف.

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