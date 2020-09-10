لاعبو الأهلي يتحدثون عن مؤمن زكريا.. ومرجان: سيتواجد لدعم الفريق في الفترة المقبلة

تحدث العديد من لاعبي الأهلي عن زميلهم في الفريق مؤمن زكريا عقب زيارته لمقر النادي اليوم الخميس.

وقال محمد الشناوي قائد الفريق إنه يتمنى الشفاء لمؤمن وعودته سريعا وأن الأهلي سيقاتل لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإهداء الكأس له.

فيما قال وليد سليمان إن الجميع يتوجه بالدعاء لله لتعافي مؤمن من الظروف الصحية.

وأعرب علي معلول عن ثقته في قدرة مؤمن على العودة والتعافي من الأزمة الصحية كما عهده مقاتلا.

وقال عمرو السولية: "كلنا نساند مؤمن وندعمه دائما ونتمنى عودته سريعا".

قبل أن يتحدث محمد محمود قائلا: "الجميع يعلم الظروف التي أمر بها عقب إجراء جراحتي رباط الصليبي ولكنني يوميا أدعو الله أن يمن بالشفاء على مؤمن".

فيما قال جونيور أجايي: "مؤمن لاعب مخلص جدا ويملك قلبا طيبا وأتمنى أن يعود سريعا إلينا".

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي: "تكريم مؤمن زكريا يأتي في إطار دعم الأهلي لأبنائه وهذا طبيعي، أما عن مستحقاته فكنا ننتظر استيفاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك وهو ما تأخر في صرف مستحقاته".

وتابع "مؤمن سيتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة لدعم فريق الكرة وكل الفرق المختلفة بعدما دعم فريق السلة قبل مباراته الهامة أمام الاتحاد السكندري اليوم كذلك، ومؤمن وعدنا بدعم كل الفرق في الفترة المقبلة لأنه من أبناء النادي".

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