لاعبو الأهلي يتحدثون عن مؤمن زكريا.. ومرجان: سيتواجد لدعم الفريق في الفترة المقبلة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 19:25

كتب : حسام نور الدين

زيارة مؤمن زكريا لتدريبات الأهلي في التتش

تحدث العديد من لاعبي الأهلي عن زميلهم في الفريق مؤمن زكريا عقب زيارته لمقر النادي اليوم الخميس.

وقال محمد الشناوي قائد الفريق إنه يتمنى الشفاء لمؤمن وعودته سريعا وأن الأهلي سيقاتل لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإهداء الكأس له.

فيما قال وليد سليمان إن الجميع يتوجه بالدعاء لله لتعافي مؤمن من الظروف الصحية.

أخبار متعلقة
مؤمن زكريا يشكر الأهلي على حفل تكريمه عبد الحفيظ: ندعم مؤمن بالكامل.. ويجب على الجميع مساندته الأهلي يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا مؤمن زكريا يزور الأهلي.. واللاعبون والجهاز الفني يحتفلون بحضوره

وأعرب علي معلول عن ثقته في قدرة مؤمن على العودة والتعافي من الأزمة الصحية كما عهده مقاتلا.

وقال عمرو السولية: "كلنا نساند مؤمن وندعمه دائما ونتمنى عودته سريعا".

قبل أن يتحدث محمد محمود قائلا: "الجميع يعلم الظروف التي أمر بها عقب إجراء جراحتي رباط الصليبي ولكنني يوميا أدعو الله أن يمن بالشفاء على مؤمن".

فيما قال جونيور أجايي: "مؤمن لاعب مخلص جدا ويملك قلبا طيبا وأتمنى أن يعود سريعا إلينا".

وقال محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي: "تكريم مؤمن زكريا يأتي في إطار دعم الأهلي لأبنائه وهذا طبيعي، أما عن مستحقاته فكنا ننتظر استيفاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك وهو ما تأخر في صرف مستحقاته".

وتابع "مؤمن سيتواجد في الأهلي خلال الفترة المقبلة لدعم فريق الكرة وكل الفرق المختلفة بعدما دعم فريق السلة قبل مباراته الهامة أمام الاتحاد السكندري اليوم كذلك، ومؤمن وعدنا بدعم كل الفرق في الفترة المقبلة لأنه من أبناء النادي".

اقرأ أيضا:

الأهلي يعلن تسلم مؤمن زكريا قيمة عقده كاملا

قائمة الأهلي لمواجهة الإسماعيلي

مؤمن زكريا الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
درينكووتر: استخدمت "جوجل ترانزليت" للاعتذار إلى زميلي بعد أن نطحته 27 دقيقة | أوروبا
مباشر نهائي سوبر السلة - الاتحاد (11) الأهلي (4).. الفترة الأولى 32 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر في الدوري - سموحة (0) الزمالك (1) جووول أوول 41 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل أحمد سامي الأول – عودة الهاني سليمان لـ سموحة أمام الزمالك 48 دقيقة | الدوري المصري
إلى المركز الثالث.. صاروخية طاهر تحسم الفوز للمقاولون على الحدود في لقاء مثير 48 دقيقة | الدوري المصري
أسوان يتقدم وينتصر أخيرا.. زهرة الجنوب يتخطى الإنتاج ويواصل الزحف بعيدا عن الهبوط 54 دقيقة | الدوري المصري
الأهلي لـ في الجول: جاهزون لدوري الأبطال في أي وقت يحدده الاتحاد الإفريقي ساعة | إفريقيا
تشكيل الزمالك - إمام عاشور ظهير أيمن.. وكاسونجو يقود الهجوم أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك