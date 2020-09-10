مؤمن زكريا يشكر الأهلي على حفل تكريمه

وجه مؤمن زكريا الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهازين والفني والإداري وزملائه اللاعبين على هامش حفل تكريمه قبل المران الجماعي.

وحرص الأهلي على تكريم مؤمن زكريا اليوم الخميس قبل مران الفريق الجماعي.

وأعلن الأهلي حصول مؤمن زكريا على قيمة تعاقده بالكامل بعد موافقة وزارة الشباب والرياضة.

وقال مؤمن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الأهلي لم يتخل عني، ولم يتأخر مجلس الإدارة لحظة عن دعمي والوقوف بجانبي".

وتابع "تكريمي ووجودي في بيتي وبين زملائي تأكيد على الروابط والعلاقات الوثيقة التي تجمع النادي الأهلي بأبنائه".

وأحضر الجهاز الفني للأهلي (تورتة) مزينة بصورة مؤمن زكريا الذي قام بتقطيعها في غرفة الملابس وسط هتاف زملائه له.

ودعم جميع اللاعبين مؤمن زكريا وتمنوا له تجاوز ظروفه الصحية الحالية والشفاء للعودة إلى بيته من جديد.

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