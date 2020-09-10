مؤتمر بييلسا: مستمر مع ليدز الموسم المقبل.. وكلوب يستحق كل المديح

أكد مارسيلو بييلسا المدير الفني لليدز يونايتد استمراره مع الفريق الموسم المقبل، قبل يومين من انطلاق موسم الدوري الإنجليزي.

وانتهى عقد بييلسا مع ليدز بعد النجاح في التأهل إلى الدوري الممتاز وسط مفاوضات لتجديد التعاقد، إلى أن أعلن المدرب ذلك بنفسه.

وقال بييلسا في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "سأقود ليدز في الموسم المقبل".

ويحل ليدز ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأوضح "بطل الدوري يلعب بطريقة لعب ثابتة، بدون أدنى شك ليفربول هو أحد أفضل فرق العالم".

وأضاف "ما قدمه يورجن كلوب في كل مكان عمل به أعطاه الفرصة لسطوع نجمه".

وأردف مدرب منتخب تشيلي السابق "أي شيء سأضيفه عن كلوب لن يكون سوى مديح مكرر ولكنه يستحق ذلك".

وتابع "سنواجه ليفربول على ملعب أنفيلد ولكن أنفيلد لا يكون مخيفا إلا وهو ممتلئ بالجماهير".

وواصل مدرب ليدز "من الصعب للغاية التنبؤ بما سيحدث لليدز الموسم المقبل".

وشدد بييلسا على أن "كل اللاعبين بخير وجاهزين لمواجهة ليفربول".

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