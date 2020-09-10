رسميا – إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي.. ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي بسبب التعقيدات والظروف القهرية التي خلقها تفشي وباء "كوفيد 19".

وقالت اللجنة في بيان رسمي: "اللجنة اتفقت على أن الوباء خلق ظروفا وتعقيدات قهرية وبكل الحزن قررنا إلغاء نسخة 2020".

وقررت اللجنة كذلك إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في المنطقة الغربية يوم 19 ديسمبر المقبل، في مباراة وحيدة عوضا عن النظام المتبع من ذهاب وإياب.

وسيتم استخدام نظام تقنية حكم الفيديو بداية من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما قررت تأجيل بطولة كأس آسيا للناشئين والشباب إلى 2021.

وألغت اللجنة بطولة كأس التضامن الدولية الآسيوية لنفس الظروف وستلعب البطولة في نسختها القادمة في 2024، كما ألغت بطولة كأس أسيا لكرة الصالات المقامة في الإمارات هذا العام، على أن تستضيف الإمارات نسخة العام المقبل.

وتوقفت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي جراء تفشي وباء "كوفيد 19".

وحاول الاتحاد الآسيوي إعادة استئناف البطولة معتمدا على نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتم الاتفاق على استضافة البحرين والكويت والأردن لمجموعات الغرب، فيما تستضيف فيتنام المجموعتين السادسة والسابعة، ولم تتقدم أي من الدول لاستضافة المجموعات الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة.