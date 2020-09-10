رسميا – إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي.. ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 12:53

كتب : FilGoal

كأس آسيا

أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأسيوي لكرة القدم إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي بسبب التعقيدات والظروف القهرية التي خلقها تفشي وباء "كوفيد 19".

وقالت اللجنة في بيان رسمي: "اللجنة اتفقت على أن الوباء خلق ظروفا وتعقيدات قهرية وبكل الحزن قررنا إلغاء نسخة 2020".

وقررت اللجنة كذلك إقامة نهائي دوري أبطال آسيا في المنطقة الغربية يوم 19 ديسمبر المقبل، في مباراة وحيدة عوضا عن النظام المتبع من ذهاب وإياب.

أخبار متعلقة
استعدادا لأمم أسيا.. أوزبكستان بقيادة كوبر تخسر برباعية أمام كوريا الجنوبية بالفيديو - شابي يهدر وفيريرا "ينفعل" في وداع السد القطري لدوري أبطال أسيا حكاية لونجو - من لاعب درجة ثالثة للأفضل في كأس أسيا

وسيتم استخدام نظام تقنية حكم الفيديو بداية من ربع نهائي دوري أبطال آسيا، كما قررت تأجيل بطولة كأس آسيا للناشئين والشباب إلى 2021.

وألغت اللجنة بطولة كأس التضامن الدولية الآسيوية لنفس الظروف وستلعب البطولة في نسختها القادمة في 2024، كما ألغت بطولة كأس أسيا لكرة الصالات المقامة في الإمارات هذا العام، على أن تستضيف الإمارات نسخة العام المقبل.

وتوقفت بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي جراء تفشي وباء "كوفيد 19".

وحاول الاتحاد الآسيوي إعادة استئناف البطولة معتمدا على نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وتم الاتفاق على استضافة البحرين والكويت والأردن لمجموعات الغرب، فيما تستضيف فيتنام المجموعتين السادسة والسابعة، ولم تتقدم أي من الدول لاستضافة المجموعات الرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة.

كأس آسيا دوري أبطال آسيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تغيير المدربين - فاروق جعفر لـ في الجول: يجب ألا يعمل المدرب في أكثر من ناديين خلال الموسم 4 دقيقة | الدوري المصري
كورونا يواصل ضرب الكرة الآسيوية.. الوحدة الإماراتي لن يكمل دوري الأبطال 10 دقيقة | آسيا
تقرير: كأس العالم للأندية 2020 و2021 مهددة بالإلغاء 48 دقيقة | أوروبا
تقرير: جالاتا سراي يدرس ضم النني ساعة | المحترفون
رسميا – إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي.. ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة ساعة | آسيا
تقرير مغربي: الوداد يتحرك رسميا لضم أيوب الكعبي ساعة | إفريقيا
في الجول يوضح - هكذا يخطط المغرب لاستضافة انتخابات الرئاسة ساعة | إفريقيا
رسميا - ريكاردو مدربا للإسماعيلي للمرة الثالثة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك