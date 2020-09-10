تقرير مغربي: الوداد يتحرك رسميا لضم أيوب الكعبي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 12:28

كتب : FilGoal

أيوب الكعبي

بدأ نادي الوداد المغربي التحرك الرسمي من أجل ضم أيوب الكعبي لصفوف الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "المنتخب" المغربية فأن الوداد تقدم بعرض رسمي لضم اللاعب بعدما قضى 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن الوداد ينافس كل من الأهلي وبيراميدز للحصول على خدمات المهاجم الدولي، في ظل وجود عروض تركية أيضا.

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وأوضح التقرير "أبدى الأهلي استعداده لدفع 1.8 مليون دولار، للاستفادة من خدمات الكعبي، وبيراميدز 1.7 مليون".

المهاجم المغربي صاحب الـ 27 عاما فسخ عقده مؤخرا مع نادي هيبي فورتين الصيني.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان.

أثناء تواجده مع فريق نهضة بركان، كان الكعبي قريبا من الانضمام لـ الزمالك، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب للدوري الصيني.

وعاد الكعبي من جديد إلى المغرب ولكن ليظهر بقميص الوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد لفريقه ثم يفسخ عقده ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني.

وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال.

على المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المنتخب، كما فاز بجائزة هداف أمم إفريقيا للمحليين في 2017.

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