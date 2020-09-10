إيسيان ينضم للطاقم الفني لـ نورشيلاند الدنماركي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 11:33

كتب : FilGoal

مايكل إيسيان

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي تعيين الغاني مايكل إيسيان ضمن الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل 2020-2021.

وقال النادي الدنماركي في بيانه: "منذ عدة أسابيع زار مايكل إيسيان النادي من أجل اكتساب الخبرات التدريبية، وسنحت له الفرصة للعمل مع الفريق وعدة فرق من أكاديمية النادي".

وتابع "وتعرف على تعليم وتطوير اللاعبين الشباب خارج الملعب في النادي الآن سيكون إيسيان نفسه قادرا على المساهمة في هذا لأنه سيصبح جزءا من طاقم تدريب النادي في الموسم المقبل تحت إشراف المدرب فليمينج بيدرسن".

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وأضاف البيان "سينضم إيسيان إلى فريق العمل في دور مساعد ويشارك في التدريبات جنبا إلى جنب مع اللاعبين للمساعدة في تنفيذ التدريبات والأفكار بأفضل طريقة ممكنة".

ويبدأ الغاني البالغ 37 عاما تجربته التدريبية من اليوم العاشر من سبتمبر.

ويبدأ موسم 2020-2021 للدوري الدنماركي غدا 11 سبتمبر ويستهل الفريق مواجهاته بلقاء بروندبي.

واحتل الفريق الموسم الماضي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

إيسيان لعب لأندية ليون وتشيلسي وريال مدريد وميلان وباناثينيكوس اليوناني واختتم مسيرته بقميص نادي سابيل الأذربيجاني.

نورشيلاند إيسيان
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