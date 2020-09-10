إيسيان ينضم للطاقم الفني لـ نورشيلاند الدنماركي

أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي تعيين الغاني مايكل إيسيان ضمن الجهاز الفني للفريق للموسم المقبل 2020-2021.

وقال النادي الدنماركي في بيانه: "منذ عدة أسابيع زار مايكل إيسيان النادي من أجل اكتساب الخبرات التدريبية، وسنحت له الفرصة للعمل مع الفريق وعدة فرق من أكاديمية النادي".

وتابع "وتعرف على تعليم وتطوير اللاعبين الشباب خارج الملعب في النادي الآن سيكون إيسيان نفسه قادرا على المساهمة في هذا لأنه سيصبح جزءا من طاقم تدريب النادي في الموسم المقبل تحت إشراف المدرب فليمينج بيدرسن".

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗘𝘀𝘀𝗶𝗲𝗻 🇬🇭🐯 The former Black Star and pro player, Michael Essien, is joining our coaching staff this season 🔥 He’s gonna assist the coaches and participate in the training sessions alongside the players 👀 Read more here: https://t.co/prN7hpz7qN pic.twitter.com/3vYhB4LYsO — FC Nordsjælland 🐯 (@FCNordsjaelland) September 9, 2020

وأضاف البيان "سينضم إيسيان إلى فريق العمل في دور مساعد ويشارك في التدريبات جنبا إلى جنب مع اللاعبين للمساعدة في تنفيذ التدريبات والأفكار بأفضل طريقة ممكنة".

ويبدأ الغاني البالغ 37 عاما تجربته التدريبية من اليوم العاشر من سبتمبر.

ويبدأ موسم 2020-2021 للدوري الدنماركي غدا 11 سبتمبر ويستهل الفريق مواجهاته بلقاء بروندبي.

واحتل الفريق الموسم الماضي المركز السادس في جدول ترتيب المسابقة.

إيسيان لعب لأندية ليون وتشيلسي وريال مدريد وميلان وباناثينيكوس اليوناني واختتم مسيرته بقميص نادي سابيل الأذربيجاني.