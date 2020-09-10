منافس الأهلي - تقرير مغربي: اجتماع بين جاريدو ورئيس الوداد بعد التعادل في الكلاسيكو

يستعد سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي لعقد اجتماعا مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو اليوم الخميس بعد التعادل في كلاسيكو المغرب بهدف لكل فريق.

وفرط الوداد في الـ 3 نقاط في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 واكتفى بالتعادل 1-1 في الدقائق الأخيرة بعد إصابة حارسه. (طالع التفاصيل)

موقع البطولة المغربي كشف أن الاجتماع المرتقب "سيشهد اتخاذ بعض القرارات الجديدة".

وعلق جاريدو على التعادل في كلاسيكو المغرب قائلا: "أشكر المجموعة على المستوى الجيد الذي ظهرت به خلال المقابلة، قدمنا مباراة جيدة رغم ظروفها الصعبة".

وأردف "الجيش الملكي فريق صعب وقوي، ولم يستسلم رغم تقدمنا في النتيجة. التعادل يبقى إيجابيا ونتمنى تحقيق الإنتصارات في قادم المواعيد".

ورفع الوداد رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني من 22 مباراة، أما الرجاء فيتصدر بـ 45 نقطة من 23 مباراة.