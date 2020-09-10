الشناوي: أريد الاعتزال في الأهلي وشيء وحيد يجعلني أرحل.. لن أتراجع عن حديثي

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 01:42

كتب : رامي جمال

محمد الشناوي - الأهلي

قال محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي إنه تلقى عرضا من أحد الأندية عقب مشاركته مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 لكنه رفضه لتواجده في صفوف القلعة الحمراء.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وتحدث الشناوي لقناة "أون تايم سبورتس" اليوم الخميس قائلا: "عقب مشاركتي في كأس العالم تقدمت أحد الأندية بعرض خرافي لضمي، ورفضت لتواجدي في الأهلي".

وأضاف "أعي أن ما سأقوله سمعه الجمهور كثيرا، لكن من تربى في الأهلي وعاش حياته في استراحة النادي من الصعب أن يرحل عنه".

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وواصل "أعي أن ما سأقوله سمعه الجمهور كثيرا، من تربى في الأهلي وعاش حياته في استراحة النادي من الصعب أن يرحل عنه".

وشدد "مثلما قال وليد سليمان قبل يومين أريد الاعتزال في النادي، كنت أحلم بالمرور من أمام النادي الآن أنا لاعب في صفوفه، حاليا لا أفكر في أي عرض خليجي لو جاء لي".

واستدرك "الشيء الوحيد الذي قد يجعلني أفكر في الرحيل قدوم عرض أوروبي وسأرحل عن طريق النادي فقط".

وأردف الشناوي حديثه مشددا "هذا حديثي ولن أتراجع عنه أبدا".

وعن إمكانية تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا قال: "أهم شيء صحة كل لاعبي الوداد فلا نتمنى الإصابة لأي شخص بسبب المنافسة".

وأكمل "لو تم التأجيل لا مشكلة وإن كنا سنلعب في الموعد المحدد سابقا فنحن على أتم الاستعداد ونحترم جميع القرارات".

أما عن رغبة الأهلي في الظفر باللقب الإفريقي علق الشناوي "هي هدفنا ورقم 1 وكل بطولة نريد الفوز بها ونحن في قمة التركيز وسوف نستعيد العديد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وبسؤاله هل توجد مشاكل داخل غرفة ملابس الأهلي أجاب "لا توجد وما حدث يحدث في كل فرق العالم، وكلنا نحترم بعضنا البعض وهذا أهم شيء داخل الأهلي وهناك أسس لا نستطيع تغييرها وكلنا نحترم تلك الأسس".

محمد الشناوي الأهلي في الدوري
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