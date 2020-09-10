مرتضى: الخطيب يريد تأجيل بطولة إفريقيا لحين عودة الشحات.. ولماذا أصبح رمضان "خائن" الآن

الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 01:12

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

انتقد مرتضى منصور رئيس الزمالك، محمود الخطيب رئيس الأهلي بسبب موقف النادي الأحمر من تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضى منصور عبر قناة ناديه: "الأهلي يريد تأجيل مباريات دوري أبطال إفريقيا ليستعيد حسين الشحات وباقي المصابين في الفريق قبل مواجهة الوداد".

وأضاف "الاتحاد الإفريقي حدد موعد سابق لدوري الأبطال والزمالك يغيب عنه الظهير الأيمن والأيسر للإصابة ونحن ملتزمون بلعب المباريات في موعدها رغم غيابات الفريق".

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وأكمل "الخطيب لا يوجد في قلبه رحمة ورفض تأجيل مباراة المصري رغم وجود 21 إصابة بالكورونا في الفريق ولا يوجد لديهم حارس مرمى، والآن يريد تأجيل مباراة الوداد حتى يستعيد المصابين في فريقه".

وتابع "على مسؤوليتي الخطيب اتصل بـ أحمد أحمد وقاله أنا مش موافق على التأجيل وبليل في الاجتماع مندوب الأهلي موافق".

وأتم تصريحاته "الخطيب لا يريد أي شخص يفعل أي شيء عكس رغبته، رمضان صبحي عندما كان في الأهلي كانوا يشبهونه بمحمد صلاح، وعندما رحل عن الفريق أصبح خائنا".

الزمالك مرتضى منصور
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