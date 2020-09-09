مصدر مقرب من مالانجو لـ في الجول: الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب ولكن

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:42

كتب : محمد عبد العظيم

بن مالانجو - الرجاء المغربي

كشف مصدر مقرب من الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي موقف الأهلي من إمكانية ضم اللاعب.

وقال المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب من وقت قصير وهو ضمن عدد كبير من الأندية التي أظهرت اهتمامها للتعاقد معه".

وتابع "الوضع حتى الآن لم يرتق حتى للمحادثات الشفهية بين الأهلي ونحن أو حتى محادثات مع الرجاء، مجرد اهتمام فقط".

أخبار متعلقة
منافس الزمالك والإسماعيلي – الرجاء يعلن عودة بن مالانجو ونجوما منافس الأهلي - الوداد يرفض هدية الرجاء ويتعادل مع الجيش الملكي.. وإصابة حارس مرماه منافس الزمالك - تقرير مغربي: الرجاء يقترب من استعادة 3 لاعبين منافس الزمالك - تأجيل جديد يضرب مباراة لـ الرجاء في الدوري المغربي

وأكمل" من الوارد أن يوافق الرجاء على بيع مالانجو بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "لكن لا يوجد أي عروض رسمية قُدمت أو محادثات قوية تمت حتى الآن، وتفكير اللاعب حاليا مُنصب على مبارياته مع الرجاء".

الكونغولي البالغ 26 عاما انضم من مازيمبي الكونغولي إلى الرجاء في صفقة انتقال حر في صيف 2019.

وخلال الموسم الحالي سجل 14 هدفا وصنع 5 في 42 مباراة بجميع المسابقات مع الرجاء.

مع مازيمبي فاز بلقبين للدوري 2017 و2019 والكونفدرالية الإفريقية 2017 وأنهى المسابقة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

كما حصد لقب هداف الدوري الكونغولي برصيد 18 لموسم 2016-17، وفي الموسم التالي حل ثانيا بترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

بن مالانجو الرجاء المغربي الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
تأجيل إفريقيا - ضياء السيد لـ في الجول: قرار اضطراري يعطي ميزة للأهلي 16 دقيقة | إفريقيا
مصدر مقرب من اللاعب: صالح جمعة تواجد في الأهلي.. وسر غيابه عن "رابيد تيست" 58 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تفاصيل صغيرة تفصل ريكاردو عن ولايته الثالثة مع الفريق ساعة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا في اختيارات العجوز وحمص لمواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من مالانجو لـ في الجول: الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب ولكن ساعة | الدوري المصري
الزمالك في بيان رسمي: منع شوبير من إذاعة مباراتنا ضد سموحة ساعة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: عودة الونش وحسام أشرف أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
رسميا - الطفل حقق حلمه.. تونالي إلى ميلان ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك