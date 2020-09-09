مصدر مقرب من مالانجو لـ في الجول: الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب ولكن

كشف مصدر مقرب من الكونغولي بن مالانجو مهاجم الرجاء المغربي موقف الأهلي من إمكانية ضم اللاعب.

وقال المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- لـ FilGoal.com: "الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب من وقت قصير وهو ضمن عدد كبير من الأندية التي أظهرت اهتمامها للتعاقد معه".

وتابع "الوضع حتى الآن لم يرتق حتى للمحادثات الشفهية بين الأهلي ونحن أو حتى محادثات مع الرجاء، مجرد اهتمام فقط".

وأكمل" من الوارد أن يوافق الرجاء على بيع مالانجو بعد نهاية دوري أبطال إفريقيا".

وأتم "لكن لا يوجد أي عروض رسمية قُدمت أو محادثات قوية تمت حتى الآن، وتفكير اللاعب حاليا مُنصب على مبارياته مع الرجاء".

الكونغولي البالغ 26 عاما انضم من مازيمبي الكونغولي إلى الرجاء في صفقة انتقال حر في صيف 2019.

وخلال الموسم الحالي سجل 14 هدفا وصنع 5 في 42 مباراة بجميع المسابقات مع الرجاء.

مع مازيمبي فاز بلقبين للدوري 2017 و2019 والكونفدرالية الإفريقية 2017 وأنهى المسابقة في المركز الثاني بترتيب الهدافين برصيد 6 أهداف.

كما حصد لقب هداف الدوري الكونغولي برصيد 18 لموسم 2016-17، وفي الموسم التالي حل ثانيا بترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.