باريس سان جيرمان يعلن انتقال أريولا إلى فولام

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إعارة حارسه ألفونس أريولا لصفوف فولام الإنجليزي حتى نهاية الموسم 2020-2021 مع أحقية الشراء.

ألفونس أريولا النادي : باريس سان جيرمان فولام

فولام عاد للدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد الفوز في ملحق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى على بيرنتفورد.

الحارس البالغ 27 عاما قضى الموسم الماضي معارا لصفوف ريال مدريد الإسباني.

أريولا فاز بـ 8 ألقاب مع باريس سان جيرمان، وخاض 107 مباراة في جميع المسابقات.

ولعب أريولا مع ريال مدريد 9 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 3، واستقبل 11 هدفا في جميع المسابقات.

ولم يجد الحارس الفرنسي فرصة اللعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد ضم الفريق للكوستاريكي كيلور نافاس والحصول على عقد الإسباني سيرخيو ريكو بشكل نهائي (طالع التفاصيل)

وأصبح فولام النادي السادس الذي يلعب له أريولا بعد لانس وباستا وباريس سان جيرمان وفياريال وريال مدريد.