باريس سان جيرمان يعلن انتقال أريولا إلى فولام

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 21:05

كتب : FilGoal

أريولا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إعارة حارسه ألفونس أريولا لصفوف فولام الإنجليزي حتى نهاية الموسم 2020-2021 مع أحقية الشراء.

ألفونس أريولا

النادي : باريس سان جيرمان

فولام

فولام عاد للدوري الإنجليزي مرة أخرى بعد الفوز في ملحق الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى على بيرنتفورد.

الحارس البالغ 27 عاما قضى الموسم الماضي معارا لصفوف ريال مدريد الإسباني.

أخبار متعلقة
تقرير: فولام يستعد لضم حارس سان جيرمان على سبيل الإعارة فولام: لن ننفق ببذخ من أجل الصمود في الدوري الممتاز أغلى مباراة في التاريخ.. تعرف على الأرباح المحتملة لبرينتفورد أو فولام لم يغب طويلا.. فولام يقتل حلم برينتفورد ويخطف بطاقة التأهل للدوري الإنجليزي

أريولا فاز بـ 8 ألقاب مع باريس سان جيرمان، وخاض 107 مباراة في جميع المسابقات.

ولعب أريولا مع ريال مدريد 9 مباريات وحافظ على نظافة شباكه في 3، واستقبل 11 هدفا في جميع المسابقات.

ولم يجد الحارس الفرنسي فرصة اللعب مع باريس سان جيرمان الموسم المقبل بعد ضم الفريق للكوستاريكي كيلور نافاس والحصول على عقد الإسباني سيرخيو ريكو بشكل نهائي (طالع التفاصيل)

وأصبح فولام النادي السادس الذي يلعب له أريولا بعد لانس وباستا وباريس سان جيرمان وفياريال وريال مدريد.

باريس سان جيرمان ألفونس أريولا فولام
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصدر مقرب من اللاعب: صالح جمعة تواجد في الأهلي.. وسر غيابه عن "رابيد تيست" 14 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تفاصيل صغيرة تفصل ريكاردو عن ولايته الثالثة مع الفريق 16 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي - 22 لاعبا في اختيارات العجوز وحمص لمواجهة الأهلي 19 دقيقة | الدوري المصري
مصدر مقرب من مالانجو لـ في الجول: الأهلي أظهر اهتماما لضم اللاعب ولكن 23 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك في بيان رسمي: منع شوبير من إذاعة مباراتنا ضد سموحة 27 دقيقة | الدوري المصري
مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: عودة الونش وحسام أشرف أمام سموحة 48 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الطفل حقق حلمه.. تونالي إلى ميلان 49 دقيقة | أوروبا
جيل الأهلي الذهبي يُكرم البدري لتوليه تدريب منتخب مصر 50 دقيقة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 2 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 3 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا 4 كيف نجح بيراميدز في ضم رمضان صبحي في 72 ساعة.. ولماذا انسحب الأهلي
قد ينال إعجابك