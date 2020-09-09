مورينيو: ميسي إلى توتنام؟ يمكنه الانضمام إلى فريق لا يحترم اللعب المالي النظيف

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنام إن فريقه لن يتحرك لضم ليونيل ميسي نجم برشلونة لأنه يحترم قواعد اللعب المالي النظيف، مشيرا إلى أن النجم الأرجنتيني يمكنه أن ينضم لفريق لا يحترم تلك القواعد.

وصرح مورينيو عبر فيديو دعائي للعبة Top Eleven قائلا: "سأضمه لفريقي في توب إيليفن فقط، لكن ليس من أجل توتنام".

وأضاف "نحترم قواعد اللعب المالي النظيف".

وواصل "يمكنه فقط أن ينضم لفريق لا يحترم قواعد اللعب المالي النظيف وذلك ليس توتنام بكل تأكيد".

ليونيل ميسي كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، مانشستر سيتي كان أقرب الراغبين في ضمه، وباريس سان جيرمان اعترف في وقت سابق بأن فكرة ضم النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عاما أغرته.

وكان ليو ميسي قد أعلن استمراره في برشلونة والتخلي عن رغبة رحيله، بعد أن أخبره جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بضرورة دفع مبلغ 700 مليون يورو لو أراد فسخ التعاقد.

وينطلق الدوري الإسباني يوم الجمعة المقبل بمباراة غرناطة وأتليتك بلباو.