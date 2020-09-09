تأجيل إفريقيا – طارق السيد لـ في الجول: من حق الزمالك الرفض.. والأهلي المستفيد

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

وقال طارق السيد لـFilGoal.com: "من الطبيعي أن تلعب مباريات إفريقيا في موعدها حتى لا تشكل أزمة في موعد بداية الدوري الجديد، وحتى لا يتأثر موعد إنطلاق دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل".

وأضاف "الجائحة لا تزال متواجدة ولن تنتهي الآن. لماذا حُددت مواعيد المباريات منذ شهرين؟ من الحق الزمالك رفض التأجيل".

وتسائل "أوروبا استئنفت النشاط رغم وجود موجة ثانية من فيروس كورونا، شاهدنا مباريات دوري الأمم الأوروبية رغم إنها بطولة مستحدثة لكنهم قرروا أن تُلعب. فلماذا يرغبوا في تأجيل بطولة دوري أبطال إفريقيا؟".

وعن أزمة السفر للمغرب بسبب مشاكل الطيران، قال: "الحل قد يتمثل في السفر بطائرة خاصة للمغرب، لماذا لا يسافر الأهلي مع الزمالك في نفس الطائرة؟".

وأكمل "الرجاء لا يمتلك لاعبين لمواجهة الزمالك؟ الأهلي رفض أن تؤجل مباراة المصري رغم إصابة لاعبو الأخير بالفيروس ورغم إن إدارة النادي قدمت المستندات التي تفيد بوجود حالات كورونا قبل مباراتي الإسماعيلي والأهلي. لاعبو المصري يتساقطون أرضا بعد كل مباراة بسبب التعب. لماذا يتم الكيل بمكيالين؟".

وتابع "إذا استمرت إصابات لاعبو الوداد بفيروس كورونا فمتى سنلعب؟ التأجيل سيضر الموسم المقبل أيضا".

وأوضح "الزمالك سيقف بجوار جميع الأندية إذا قرر الكاف اللعب سيلعب وإذا قرر التأجيل فسيوافق على القرار".

وأضاف "الجميع يبحث عن مصلحته. والفرق ستمتثل لقرار الكاف حال صدوره رسميا لكن مصلحة الزمالك اللعب الآن لأن عناصر الفريق مستعدة للغاية".

وأكمل "في الوقت الحالي الزمالك الأفضل فنيا ومعنويا أما الأهلي لديه مشكلات عديدة منها التأثر برحيل اللاعبين ومنها عدم استقرار أداء الفريق في الدوري؛ حيث يفوز بشق الأنفس".

وواصل "باتريس كارتيرون يقوم بالدفع بالناشئين لتنجنب الإجهاد قبل مباريات إفريقيا لكن عليه ألا بعدد كبير منهم في نفس المباراة حتى لا يخسر نقاط مثلما حدث في مباراة نادي مصر".

وعن لماذا يرفض الزمالك التأجيل رغم وجود إصابات في الفريق؟ قال: "المصابون سيعودون خلال الفترة المقبلة وقبل مباراة الوداد".

ويرى السيد "تأجيل البطولة في مصلحة الأهلي لأن المصابين سيعودون وسيتم تجهيزهم للعب في إفريقيا".

واختتم "التأجيل أيضا سُيفيد الدوري المباريات ستلعب في الفترة التي كانت ستُلعب فيها مباريات إفريقيا، وهو ما يجعل الموسم ينتهي مبكرا ويعطي فرصة للاعبين للراحة للموسم الجديد".