رسميا - بايرن ميونيخ يعلن عودة إيفان بيريسيتش إلى إنتر

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

بيريسيتش - إنتر

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني نهاية تعاقده مع الكرواتي إيفان بيريشيتش وعودته مرة أخرى لصفوف إنتر.

الكرواتي قضى الموسم المنصرم معارا لصفوف البافاري وساهم في تحقيق الفريق للثلاثية، بالفوز بلقب الدوري والكأس الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي للنادي: "تصرف إيفان باحتراف شديد معنا في ذلك العام، وكان عضوا مهما في فريقنا وساهم في الفوز بالثلاثية. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

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فيما علق هانز فليك المدير الفني قائلا عبر الموقع الرسمي: "أود أن أشكر إيفان على إنجازاته ومساهمته في الفوز بالثلاثية. لقد استمتعنا حقا بالعمل معه. خاصة في الجولة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا في لشبونة، يمكنك أن ترى جودة إيفان".

الكرواتي البالغ 31 عاما شارك مع البافاري في 35 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم وسجل 8 أهداف وصنع 10.

ويمتلك بيريسيتش عقدا يمتد مع إنتر لصيف 2022.

وكان اللاعب قد أعير لبايرن ميونيخ الموسم الماضي بعدما خرج من حسابات أنطونيو كونتي المدير الفني للنيراتزوري حينها.

وارتبط اللاعب عقب نهاية الموسم بالبقاء مع بايرن ميونيخ أو الانتقال لصفوف توتنام الإنجليزي في ظل تواجد جوزيه مورينيو على رأس الإدارة الفنية للفريق. (طالع التفاصيل)

بيريسيتش خاض مع إنتر خلال 4 مواسم 163 مباراة في جميع المسابقات سجل 40 هدفا وصنع 35.

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