تقرير: فولام يستعد لضم حارس سان جيرمان على سبيل الإعارة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 15:57

كتب : FilGoal

أريولا

يستعد نادي فولام لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة ضم ألفونس أريولا حارس باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لمدة موسم وذلك وفقا لإذاعة RMC الفرنسية.

الحارس الدولي الفرنسي اجتاز الفحص الطبي في فولام، لكن الاتفاق لم يتم بعد بين الأطراف المعنية.

وأشار التقرير إلى أن التفاصيل الأخيرة بين كافة الأطراف مازالت ضمن مفاوضات جارية، إذ أن فولام يفاوض سان جيرمان من جهة، وأريولا من جهة، لكن الصفقة شبه محسومة نظرا لأن الحارس اقتنع بالانضمام للنادي الإنجليزي وبات الأمر في ملعب فولام الآن للاتفاق مع سان جيرمان.

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ويمتلك أريولا (27 عاما) منزلا في لندن وترغب عائلته في الرحيل إلى المدينة الإنجليزية، لكن أولوية الحارس خلال التعاقد كانت ضمان المشاركة كأساسي، كما حاول نادي رين كذلك الحصول على خدماته.

وقضى أريولا الموسم الماضي معارا لريال مدريد كجزء من صفقة انضمام كيلور نافاس إلى باريس سان جيرمان، وتوج بطلا للدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية.

ويرغب سان جيرمان في إعارة حارسه بعد انتهاء إعارته في ريال مدريد مرة أخرى.

أريولا أحد أبناء أكاديمية باريس سان جيرمان وانضم للفريق الأول في صيف 2010، قبل أن يخرج معارا أكثر من مرة حتى صيف 2016 حينما عاد وشارك مع الفريق حتى رحيله معارا إلى ريال مدريد.

وشارك أريولا خلال الموسم الماضي مع ريال مدريد في 9 مباريات بكل المسابقات استقبل خلالها 11 هدفا وخرج بشباك نظيفة في 3 مواجهات.

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