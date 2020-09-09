ذا أثليتك: يونايتد يستعد لاجتماع حاسم من أجل حضور 12 ألف مشجع لمباراة بالاس

يستعد مانشستر يونايتد لاجتماع هام للغاية مع السلطات في بريطانيا من أجل تقديم خطته لحضور الجماهير مرة أخرى في ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر. وذلك وفقا لتقرير نشره أندي ميتين الصحفي المختص بأخبار النادي عبر شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن يونايتد سيناقش إمكانية حضور 12 ألف مشجع على شكل تجربة ضد كريستال بالاس في أولى مبارياته بالدوري يوم 19 من الشهر الجاري، وبناء على نجاح التجربة سيتم زيادة عدد الحضور.

يونايتد لن يضغط لتقليل أي شيء يعرض السلامة للخطر، وخلال الاجتماع سيتقبل النادي أي قرار تقره المجموعة الاستشارية للسلامة في بريطانية.

يونايتد يرغب في عودة الجماهير مرة أخرى إلى أولد ترافورد في أسرع وقت، وقام بعمل كبير من أجل زيادة خيارات سعة الاستاد ولكي تكون الجماهير في أمان أثناء حضور المواجهات.

وفي حالة نجاح التجربة ضد بالاس، سيتم زيادة السعة أكثر في مواجهة توتنام.

وإن تم رفض خطط يونايتد، فالنادي سيحاول إيجاد بديل من أجل اختبار تجربة عودة الجماهير.

وسيكون النادي بحاجة لكي يقرر من سيحضر المباراة مع محدودية العدد، إذ أن ملعب أولد ترافورد يبيع سعته بالكامل لكل مباراة على ملعب الشياطين الحمر والتي تقدر بـ73 ألف تذكرة. ومن المتوقع أن يونايتد سيحاول زيادة عدد الحضور قدر الإمكان.

ولم يتواجد أي جماهير في ملعب أولد ترافورد منذ ديربي مدينة مانشستر يوم 8 مارس الماضي والذي فاز به يونايتد بنتيجة 2-0، وبسبب كوفيد 19 استئنف الموسم بعد 3 أشهر بدون جماهير.

وتقدر عوائد يونايتد من حضور الجماهير للمباريات على ملعب أولد ترافورد بـ4 ملايين جنيه إسترليني، وبسبب عدم وضوح الرؤية، حملة التذاكر الموسمية لم يودعوا أي أموال في حساباتهم قبل انطلاق املوسم.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن الجماهير ستحضر بأعداد محدودة بعض الأحداث الرياضية منها الدوري في شهر أكتوبر المقبل، وسمح لعودة الجماهير في مباريات الهواة كبالونة اختبار لكن الحشود في الدوري الإنجليزي الممتاز لا يمكن مقارنتها بمباريات الهواة.

وصرح مصدر في يونايتد لـ ميتين قائلا: "نعمل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والقسم الرقمي والثقافي والإعلامي والرياضي في الحكومة وسلطة سلامة الملاعب الرياضية والسلطات المحلية لنخطط لعودة آمنة لكل الجماهير في أسرع وقت".

وواصل "نستعد لحضور عدد كبير قدر الإمكان، ونراجع الخيارات من أجل أول اختبار لتطبيقه فور الحصول على قرار".

أندية أرسنال وليفربول وكريستال بالاس أعلنوا كذلك خططهم لعودة الجماهير مرة أخرى، أرسنال سيسمح لعدد بين 9 إلى 15 ألف مشجع في مباراة شيفيليد يونايتد في أكتوبر، ليفربول سيفتح أنفيلد أمام 12 ألف و500 مشجع ضد شيفيلد يونايتد في أكتوبر أيضا، وبالاس من 4-5 آلاف مشجع بداية من شهر أكتوبر المقبل.