ذا أثليتك: تشيلسي بدون زياش وتشيلويل في الجولة الأولى من الدوري بسبب الإصابة

سيخوض تشيلسي أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز بدون الثنائي الوافد الجديد، حكيم زياش وبن تشيلويل، وفقا لتقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن الثنائي خارج خطط فرانك لامبارد لافتتاحية الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وسيشارك كريستيان بوليسيتش بدلا من زياش.

وعانى زياش من الإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية ضد برايتون منذ 11 يوما استعدادا للموسم الجديد وخرج في الدقيقة 54 مصابا في ظهوره الأول مع الفريق، وقال لامبارد مدرب الفريق بعد ذلك إن الدولي المغربي بحاجة للمزيد من الفحوصات، ولم تظهر أي أنباء سوى الآن.

وعانى تشيلويل بدوره من إصابة في مواجهة ليستر سيتي ضد كريستال بالاس خلال الموسم الماضي في شهر يوليو، ومازال اللاعب يعمل على استعادة لياقته البدنية منذ تلك الإصابة.

وأشار التقرير إلى أن الثنائي سيغيب لمدة أسبوعين أو أكثر وفقا لتطورات حالته.

وبالنسبة لديفيد سيلفا الوافد الجديد سيخضع أولا لفحص كوفيد 19، قبل أن ينضم لزملائه وفي حالة ثبوت سلامته، سيشارك في أول مران له يوم الخميس.

وألمح التقرير أن هافيرتز لفت إليه الأنظار من خلال اندماجه سريعا في أجواء النادي اللندني، وألمحت إلى أنه من المتوقع أن يظهر للمرة الأولى خلال المواجهة الأولى بالدوري.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برايتون في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجديد، يوم الإثنين المقبل في التاسعة والربع مساء بتوقيت القاهرة.