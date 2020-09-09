موندو ديبورتيفو: ريال مدريد يستعد لتخفيض قيمة بيل لتسهيل بيعه

يستعد ريال مدريد لتخفيض مطالبه المادية لبيع جاريث بيل خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية والتخلص من راتبه الكبير. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

جاريث بيل النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال التقرير إن ريال مدريد مستعد لقبول أي عرض بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع بيل.

وأشار التقرير إلى أن إيفرتون دفع سعرا قريبا من السعر الذي حدده ريال مدريد لبيع بيل، وقد يجلب هذا السعر الجديد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضع جاريث بيل (31 عاما) ازداد تعقيدا في ريال مدريد بسبب عدم توصل الطرفين لاتفاق بشأن رحيله.

وكانت محطة "كواترو" الإسبانية كشفت عن عدم وصول عروض للاعب، وهو ما يقلق النادي في الوقت الحالي.

وفي الوقت نفسه، ذكرت كواترو أن بيل لا يمانع البقاء طوال الموسم في المدرجات، طالما أنه سيواصل تقاضي راتبه.

ويتقاضى بيل 15 مليون يورو سنويا، راتب مرتفع يسعى ريال مدريد لإزاحته من ميزانيته المتضررة بسبب فيروس كورونا.

ولا يحظى بيل بثقة المدرب زين الدين زيدان الذي استبعده من حساباته في نهاية الموسم الماضي.

وكان بيل قد انتقد موقف ناديه ريال مدريد خلال تواجده رفقة منتخب ويلز. (طالع كافة تصريحاته)

وانضم بيل لريال مدريد في صيف عام 2013 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني.

ولم يشارك بيل بشكل أساسي مع ريال مدريد بعد التوقف الكروي سوى مرة وحيدة فقط.