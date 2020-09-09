تأجيل دوري أبطال إفريقيا - ياسر ريان لـ في الجول: لا داعي لذلك

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 11:51

كتب : حسام نور الدين

سيناريوهات الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا

مع زيادة الإصابات بفيروس كورونا في المغرب، يبدو الأقرب تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرة أخرى.

ولذلك استمع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لرأي الأندية المستمرة في البطولة، وافق الأهلي على التأجيل بينما رفضه الزمالك.

واتجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية عن رأيهم، هل التأجيل أفضل أم أسوأ للفريقين المصريين؟

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وقال ياسر ريان لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق:"لا داعي للتأجيل، لأن الوداد والرجاء يعانيان، وبالتالي فرصتنا أفضل".

وواصل الظهير الأيسر السابق "التأجيل قد يترتب عليه تداعيات جديدة، قد تحدث موجة جديدة من فيروس كورونا، من الأفضل أن تنتهي المنافسة في أسرع وقت".

وأتم "حظوظ القطبين كبيرة، الأهلي تحديدا، يحتاج فقط للتركيز، ورغم صعوبة مواجهة الوداد الذي يلعب على شخصية اللاعب المصري، إلا أنه قادر على الفوز بسبب ظروف الأخير".

وينتظر الأهلي مواجهة الوداد بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء، الذهاب في المغرب والعودة في مصر.

وأعلن كاف في وقت سابق أن نصف النهائي سيبدأ في نهاية سبتمبر الجاري، لكن علم FilGoal.com أن النية تتجه لتأجيل المباريات للنصف الثاني من شهر أكتوبر.

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