رمضان في بيراميدز - هادي خشبة لـ في الجول: الاحتراف غلب الانتماء.. وموقفي يختلف عنه

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 11:20

كتب : FilGoal

مؤتمر تقديم رمضان صبحي في بيراميدز

قبل أسابيع فوجئ الوسط الرياضي بقرار غير متوقع، رمضان صبحي رفض الاستمرار مع الفريق الذي ظهر معه للنور، مفضلا الانضمام إلى ناد مصري آخر.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

قرار، وجه أسهم الانتقادات في وجه اللاعب الموهوب وطرح السؤال، لماذا فضل رمضان بيراميدز على الأهلي؟

هناك من يرى أن المادة لعبت دورا هاما، وهو ما قلص دور الانتماء في قدرة الأندية في الحفاظ على نجومها.

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ومن هؤلاء هادي خشبة، قائد الأهلي السابق الذي قال لـFilGoal.com:"القرار كان مفاجئا لأن رمضان حظي بمكانة خاصة لدى جمهور الأهلي، الذي عول عليه كثيرا".

واستمر لاعب وسط مصر الأسبق "رمضان (23 عاما) هو المسؤول عن قراره أيا كانت العواقب. نعيش الآن صراعا بين الانتماء والاحتراف، والأخير يتفوق غالبا. في السابق كان الانتماء أكبر لدى اللاعبين".

هادي خشبة كان المدير الرياضي لنادي الأسيوطي، قبل تحول الأخير إلى بيراميدز بفضل استثمار كبير حول الفريق من مصارع على البقاء في الدوري المصري الممتاز إلى منافس شرس لأهل القمة.

واستمر خشبة في بيراميدز حتى نهاية موسم 2018-2019 الذي أنهاه الفريق ثالثا في الدوري وتأهل لبطولة قارية لأول مرة في تاريخه.

وعن ذلك قال بطل كأس إفريقيا 1998:"موقفي يختلف عن رمضان، حين انتقلت إلى بيراميدز لم أكن على ذمة الأهلي. عندما كنت لاعبا في الأهلي رفضت عروضا أوروبية وعربية عديدة".

وأضاف "وعندما كنت مسؤولا أيضا رفضت مناصب في أندية عديدة".

رحيل اللاعب الأسبق لهدرسفيلد تاون إلى منافس محلي للأهلي خلق جدلا كبيرا في كرة القدم المصرية.

وبين مؤيد ورافض لقرار رمضان صبحي، تبقى صفقة انتقاله إلى بيراميدز برهانا على إصرار الفريق على مقارعة القطبين.

لذلك يفتش عن النجوم واستطاع الظفر بلاعب شارك في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يبلغ عامه العشرين.

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