مانشيني يوجه رسالة دعم لـ زانيولو بعد إصابته بالصليبي مجددا

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 11:05

كتب : FilGoal

زانيولو - روما

وجه روبرتو مانشيني مدرب إيطاليا رسالة دعم لنيكولو زانيولو الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي.

تعرض نيكولو زانيولو لاعب وسط روما ومنتخب إيطاليا لقطع في الرباط الصليبي مرة أخرى خلال شهور قليلة.

وقال مانشيني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: "قد يكون من السهل القول إنك ستعود أقوى من ذي قبل".

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وأضاف في رسالته للاعب الشاب "متأكد من أنك ستتمكن من فعل ذلك".

اللاعب قد يغيب عن الملاعب حتى فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يخضع للجراحة يوم الأربعاء.

وتعد تلك هي ثاني إصابة بالرباط الصليبي للاعب في أقل من 8 أشهر.

زانيولو تعرض للإصابة وخرج باكيا خلال مواجهة هولندا التي فاز بها إيطاليا منتخب بلاده، بنتيجة 1-0.

صاحب الـ21 عاما تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال شهر يناير الماضي وعاد للملاعب في يونيو الماضي.

صانع الألعاب الدولي الإيطالي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

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روبرتو مانشيني نيكولو زانيولو إيطاليا روما
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