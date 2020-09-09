رونالدو: لست مطالبا بإثبات شيء لأي شخص

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 10:29

كتب : نادر عيد

هدف كريستيانو رونالدو الـ 100 مع البرتغال

شدد كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال أنه لا يهتم بانتقادات أو آراء ليست في صالحه، مشيرا إلى أنه لا يبذل أقصى ما في وسعه في الملعب لإثبات العكس.

وتألق مهاجم يوفنتوس يوم الثلاثاء مسجلا هدفي فوز منتخب بلده على مضيفته السويد في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا الذي يحمل لقبه الفريق البرتغالي.

وقيل إن البرتغال تلعب أفضل في غياب رونالدو، وذلك بعد سحقها لكرواتيا بنتيجة 4-1 يوم السبت في غياب النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.

أخبار متعلقة
الصفقة تقترب.. صحفي بي إن سبورتس: يوفنتوس سيضم سواريز مقابل 3 ملايين يورو أحمد حسن: كنت أتمنى لـ رمضان الاحتراف.. وحسام البدري رفض تدريبي بيراميدز مرتضى منصور غاضبا: يحاولون استفزازي لأنني أهزم الأهلي في كل شيء أحمد حسن يختار تشكيله التاريخي.. لاعبان فقط من جيل الثلاثية التاريخية

وقال رونالدو في تصريحات صحفية بعد المباراة التي رفعت رصيد أهدافه الدولية إلى 101:"لم أتابع التعليقات. هو رأي في النهاية".

وواصل "علمت أنني تركت بصمة في هذا الملعب من قبل، وعلمت أنني لو لعبت سأترك بصمة مرة أخرى. لا أهتم بالانتقادات".

وأتم "ما فعلته في مسيرتي يتحدث عن نفسه. لست مطالبا بإثبات شيء لأي شخص، وحين يتوجب علي ذلك، أرد في الملعب".

وبات رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف دولي أو أكثر، بعد الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف.

وقد يزيد رونالدو (35 عاما) الغلة في أكتوبر المقبل حين تلعب البرتغال ضد فرنسا والسويد.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا ورصيد كل منهما 6 نقاط، بينما لم تحصل السويد أو كرواتيا على أي نقطة.

ويتأهل بطل المجموعة، التي تجري مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، إلى المرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا والتي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

وتوجت البرتغال بالنسخة الأولى من البطولة (2018-2019) بالفوز بهدف على هولندا في النهائي.

اقرأ أيضا

أحمد حسن يكشف رأيه في انضمام رمضان لبيراميدز

مرتضى يرد بغضب على الغرامة المفروضة عليه من اتحاد الكرة

كريستيانو رونالدو
نرشح لكم
أخر الأخبار
عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول موعد عودة الشحات لتدريبات الأهلي الجماعية 11 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: سانشو هدف يونايتد الأول في سوق الانتقالات الصيفية.. ولماذا تتأخر المفاوضات 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأجيل دوري أبطال إفريقيا - ياسر ريان لـ في الجول: لا داعي لذلك 48 دقيقة | مصر
رمضان صبحي في بيراميدز - هادي خشبة لـ في الجول: الاحتراف غلب الانتماء.. وموقفي يختلف عنه ساعة | مصر
مانشيني يوجه رسالة دعم لـ زانيولو بعد إصابته بالصليبي مجددا ساعة | أوروبا
وزارة الرياضة تعلن إحالة ملف فقدان مقتنيات اتحاد الكرة إلى النائب العام ساعة | مصر
رونالدو: لست مطالبا بإثبات شيء لأي شخص 2 ساعة | أوروبا
الصفقة تقترب.. صحفي بي إن سبورتس: يوفنتوس سيضم سواريز مقابل 3 ملايين يورو 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك