رونالدو: لست مطالبا بإثبات شيء لأي شخص

شدد كريستيانو رونالدو نجم وقائد البرتغال أنه لا يهتم بانتقادات أو آراء ليست في صالحه، مشيرا إلى أنه لا يبذل أقصى ما في وسعه في الملعب لإثبات العكس.

كريستيانو رونالدو النادي : يوفنتوس البرتغال

وتألق مهاجم يوفنتوس يوم الثلاثاء مسجلا هدفي فوز منتخب بلده على مضيفته السويد في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا الذي يحمل لقبه الفريق البرتغالي.

وقيل إن البرتغال تلعب أفضل في غياب رونالدو، وذلك بعد سحقها لكرواتيا بنتيجة 4-1 يوم السبت في غياب النجم الأسبق لمانشستر يونايتد وريال مدريد.

وقال رونالدو في تصريحات صحفية بعد المباراة التي رفعت رصيد أهدافه الدولية إلى 101:"لم أتابع التعليقات. هو رأي في النهاية".

وواصل "علمت أنني تركت بصمة في هذا الملعب من قبل، وعلمت أنني لو لعبت سأترك بصمة مرة أخرى. لا أهتم بالانتقادات".

وأتم "ما فعلته في مسيرتي يتحدث عن نفسه. لست مطالبا بإثبات شيء لأي شخص، وحين يتوجب علي ذلك، أرد في الملعب".

وبات رونالدو ثاني لاعب في التاريخ يسجل 100 هدف دولي أو أكثر، بعد الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف.

وقد يزيد رونالدو (35 عاما) الغلة في أكتوبر المقبل حين تلعب البرتغال ضد فرنسا والسويد.

وتتصدر البرتغال ترتيب المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا ورصيد كل منهما 6 نقاط، بينما لم تحصل السويد أو كرواتيا على أي نقطة.

ويتأهل بطل المجموعة، التي تجري مبارياتها بنظام الذهاب والإياب، إلى المرحلة النهائية من دوري أمم أوروبا والتي يتنافس فيها 4 منتخبات على اللقب.

وتوجت البرتغال بالنسخة الأولى من البطولة (2018-2019) بالفوز بهدف على هولندا في النهائي.

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