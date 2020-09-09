العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر

أكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ان تركي آل الشيخ مالك النادي لا يفكر في العودة للاستثمار في أحد الأندية المصرية.

وقال العاصي عبر قناة صدى البلد: "تركي آل الشيخ لا يفكر في العودة للاستثمار في كرة القدم المصرية، نريد التركيز على التأهل بفريق ألميريا للدوري الإسباني الممتاز".

وأضاف "لم يحصل أي تواصل مع أي لاعب مصري للانضمام لصفوف ألميريا".

وعن فترة عمله مع الأهلي قال: "قبل فترة عملي مع الأهلي كانت صفقات الفريق الأحمر صلاح الدين سعيدو وبيتر إيبي وهيندريك، وبعدما عملت مع المهندس محمود طاهر ساهمت في التعاقد مع إيفونا وأحمد حجازي وعلي معلول وجونيور أجايي".

وأكمل "الأهلي تعاقد مع محمد الشناوي مقابل 3 ملايين جنيه فقط والآن هو حارس مصر الأول".

وأتم تصريحاته "المرة الوحيدة الذي أراد بيراميدز فيها التعاقد مع لاعب بشكل مباشر من الأهلي أثناء وجود تركي آل الشيخ عندما قدم عرضا رسميا لمحمد الشناوي والعرض قوبل بالرفض".

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