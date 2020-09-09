العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

محمد جمال العاصي وتركي آل الشيخ

أكد محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني ان تركي آل الشيخ مالك النادي لا يفكر في العودة للاستثمار في أحد الأندية المصرية.

وقال العاصي عبر قناة صدى البلد: "تركي آل الشيخ لا يفكر في العودة للاستثمار في كرة القدم المصرية، نريد التركيز على التأهل بفريق ألميريا للدوري الإسباني الممتاز".

وأضاف "لم يحصل أي تواصل مع أي لاعب مصري للانضمام لصفوف ألميريا".

أخبار متعلقة
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

وعن فترة عمله مع الأهلي قال: "قبل فترة عملي مع الأهلي كانت صفقات الفريق الأحمر صلاح الدين سعيدو وبيتر إيبي وهيندريك، وبعدما عملت مع المهندس محمود طاهر ساهمت في التعاقد مع إيفونا وأحمد حجازي وعلي معلول وجونيور أجايي".

وأكمل "الأهلي تعاقد مع محمد الشناوي مقابل 3 ملايين جنيه فقط والآن هو حارس مصر الأول".

وأتم تصريحاته "المرة الوحيدة الذي أراد بيراميدز فيها التعاقد مع لاعب بشكل مباشر من الأهلي أثناء وجود تركي آل الشيخ عندما قدم عرضا رسميا لمحمد الشناوي والعرض قوبل بالرفض".

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال

الأهلي ألميريا بيراميدز تركي آل الشيخ
نرشح لكم
أخر الأخبار
العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمواجهة الزمالك وسموحة 6 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين 8 دقيقة | أوروبا
جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي 13 دقيقة | أوروبا
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا 13 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث 31 دقيقة | الدوري المصري
نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم 32 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 53 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك