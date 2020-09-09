خبر في الجول - تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمواجهة الزمالك وسموحة

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:13

كتب : FilGoal

زيزو - الزمالك -المقاولون العرب

تضائلت فرص أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك في اللحاق بلقاء فريقه المقبل ضد سموحة بسبب الإصابة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاختبار الطبي الذي خضع له زيزو في مران الزمالك أمس الثلاثاء لم تكن نتائجه جيدة.

ولكن لاعب الفريق الأبيض سيكون لائقا للمشاركة في اللقاء بعد المقبل ضد الإنتاج الحربي.

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ولا يرغب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك في الدفع بأي لاعب إلا بعد التأكد من شفائه من الإصابة بنسبة 100%.

ويعانى زيزو من إصابة بالإجهاد في العضلة الأمامية.

وبسبب تلك الإصابة، غاب صاحب الـ 24 عاما عن فوز الأبيض ضد طلائع الجيش في الجولة 25.

وشارك زيزو هذا الموسم في 33 مباراة مع الزمالك، سجل فيهم 6 أهداف وصنع 4.

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