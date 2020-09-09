الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 01:05

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - شيكابالا - الزمالك - بيراميدز

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك تشخيص إصابتي أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبي الفريق.

وقال أمير مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية: "بنشرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة ويحتاج للراحة فقط".

وأكمل "العضلة الضامة إصاباتها خادعة لذا نفضل إراحته كي لا تتفاقم".

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وعن شيكابالا قال: "إصابته في الرباط الداخلي للركبة وسوف نتأكد منها بمزيد من الفحوصات".

وأتم "أتمنى ألا تطول فترة غيابه عنا".

ويستعد الزمالك للقاء سموحة غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري.

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