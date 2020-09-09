الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك تشخيص إصابتي أشرف بنشرقي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعبي الفريق.

وقال أمير مرتضى لقناة الزمالك التليفزيونية: "بنشرقي لديه مشكلة في العضلة الضامة ويحتاج للراحة فقط".

وأكمل "العضلة الضامة إصاباتها خادعة لذا نفضل إراحته كي لا تتفاقم".

وعن شيكابالا قال: "إصابته في الرباط الداخلي للركبة وسوف نتأكد منها بمزيد من الفحوصات".

وأتم "أتمنى ألا تطول فترة غيابه عنا".

ويستعد الزمالك للقاء سموحة غدا الخميس في الجولة 26 من الدوري.

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال