نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم

كشف نونو جوميز مهاجم البرتغال الأسبق عن تذكره لعدد من المحترفين المصريين الذين سبق لهم الاحتراف في بلاده، ويرى أن محمد صلاح لاعب ليفربول من أفضل لاعبي العالم حاليا.

وقال جوميز في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس2: "أتذكر من المحترفين المصريين في البرتغال، مجدي عبد الغني عندما كنت صغيرا وكان لاعبا مميزا هنا".

وتابع "أيضا صديقي عبد الستار صبري كان قادما من باوك وزاملته في بنفيكا وكان لاعبا مميزا ومازال هناك تواصل بيننا".

وأضاف جوميز "أحمد حسن كوكا قدم مستويات جيدة في البرتغال قبل الرحيل، وأتمنى زيادة المصريين هنا".

وعن رأيه في الكرة المصرية قال: "المصريون ولدوا بموهبة كرة القدم، والمنتخب يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين وبالأخص الجيل الحالي".

وأوضح "أعلم أن مصر لديها 2 أو 3 أندية مميزين وهم الأشهر، ويمكن للاعبين الشباب التطور وإفادة المنتخب مستقبلا".

وبالحديث عن أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو أجاب "إنه مثل الآلة، سجل ضد السويد هدفين رائعين وتخطى 100 هدفا مع المنتخب".

وتابع "أعتقد أن رونالدو عندما تتحدث مع الأطفال أو اللاعبين الصغار سيقولون أن رغبتهم أن يصبحوا كريستيانو رونالدو".

وواصل حديثه "كان يرغب أن يكون رقم 1 في العالم وأصبح كذلك بسبب الإصرار

وشدد جوميز "من الصعب مقارنة رونالدو بـ ميسي، أرى أنهما لاعبين مختلفين عن الجميع ونحن محظوظون برؤيتهم في أرض الملعب".

وبالحديث عن محمد صلاح قال: "إنه من أفضل اللاعبين في العالم في الوقت الحالي، وكان محظوظ بتواجده مع ليفربول وتحقيق دوري الأبطال والدوري الإنجليزي".

وأضاف "صلاح يقدم مستويات رائعة هذه الفترة مع ليفربول وأثبت أنه من أفضل اللاعبين في العالم".

وأتم تصريحاته بالحديث عن هدفه الأغلى "هدفي أمام إٍسبانيا في 2004 هو الأغلى بالنسبة لي، خاصة أنه ما سمح لنا بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا".

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال