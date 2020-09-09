خالد مهدي: منصبي يجبرني على الحديث لوسائل الإعلام.. نتمنى مواصلة الانتصارات

الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يرى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن منصبه يجبره على التحدث لوسائل الإعلام ولا يتعمد الخطأ في تصريحاته.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبات على بعض المسؤولين واكتفت بـ "التوبيخ" لمدير الكرة بالإنتاج الحربي بسبب انتقاد الحكام.

عن العقوبة قال خالد مهدي: "أعتقد أن قرار التوبيخ ما يوازي لفت النظر، وأتمنى أن يتم تغيير اللفظ إلى ذلك في اللائحة".

أخبار متعلقة
المزين: لم أتوقع عودتي إلى طنطا.. كدت أن أبكي في مباراة الإنتاج مختار رغم الفوز بثلاثية: هذا ليس أداء الإنتاج الطبيعي فرج عامر لـ في الجول: غرامة 25 ألف جنيه على لاعبي سموحة بعد الهزيمة من الإنتاج باسم مرسي يهزم فريق مسقط رأسه في مواصلة الإنتاج للانتصارات.. طنطا يستمر في الغرق

وأضاف في تصريحاته لـ قناة أون تايم سبورتس 2 "منصبي يجبرني على الحديث لوسائل الإعلام وقد أصيب أو أخطئ لكنني بالتأكيد لا أتعمد الخطأ".

وأوضح مدير الكرة بالإنتاج الحربي "في كل الأحوال أشكر اللجنة الخماسية ولجنة الانضباط".

وبالحديث عن مشوار الفريق في الدوري قال: "أصرينا على استمرار مختار مختار لأن الفريق يسير بخطى جيدة طوال الموسم".

وتابع "تأثرنا في البداية بسبب فيروس كورونا لكن عاد الفريق من جديد وحقق الفوز في أخر مباراتين".

وأتم تصريحاته "لدينا مباريات هامة خلال الفترة المقبلة في حال حققنا نتائج إيجابية سننتقل إلى مكانة أفضل بكثير".

ونجح الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز بأخر مباراتين على سموحة وطنطا.

ويلعب الإنتاج الحربي مباراته المقبلة غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال

الإنتاج الحربي خالد مهدي الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
العاصي: أثناء عملي مع الأهلي تعاقدنا مع إيفونا وحجازي ومعلول وأجايي.. وتركي لا يفكر في العودة لمصر 5 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - تضاؤل فرص زيزو في اللحاق بمواجهة الزمالك وسموحة 6 دقيقة | الدوري المصري
رونالدو: اللعب دون جماهير يشبه الذهاب إلى السيرك دون رؤية المهرجين 9 دقيقة | أوروبا
جونينيو: سألت لاكازيت عن إمكانية ضمه للاستمتاع مع ليون.. ولا يمكننا دفع راتب أومتيتي 14 دقيقة | أوروبا
الزمالك يكشف تشخيص إصابتي بنشرقي وشيكابالا 14 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث 32 دقيقة | الدوري المصري
نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم 33 دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 53 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك