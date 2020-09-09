خالد مهدي: منصبي يجبرني على الحديث لوسائل الإعلام.. نتمنى مواصلة الانتصارات

يرى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي أن منصبه يجبره على التحدث لوسائل الإعلام ولا يتعمد الخطأ في تصريحاته.

وأعلنت لجنة الانضباط باتحاد الكرة عقوبات على بعض المسؤولين واكتفت بـ "التوبيخ" لمدير الكرة بالإنتاج الحربي بسبب انتقاد الحكام.

عن العقوبة قال خالد مهدي: "أعتقد أن قرار التوبيخ ما يوازي لفت النظر، وأتمنى أن يتم تغيير اللفظ إلى ذلك في اللائحة".

وأضاف في تصريحاته لـ قناة أون تايم سبورتس 2 "منصبي يجبرني على الحديث لوسائل الإعلام وقد أصيب أو أخطئ لكنني بالتأكيد لا أتعمد الخطأ".

وأوضح مدير الكرة بالإنتاج الحربي "في كل الأحوال أشكر اللجنة الخماسية ولجنة الانضباط".

وبالحديث عن مشوار الفريق في الدوري قال: "أصرينا على استمرار مختار مختار لأن الفريق يسير بخطى جيدة طوال الموسم".

وتابع "تأثرنا في البداية بسبب فيروس كورونا لكن عاد الفريق من جديد وحقق الفوز في أخر مباراتين".

وأتم تصريحاته "لدينا مباريات هامة خلال الفترة المقبلة في حال حققنا نتائج إيجابية سننتقل إلى مكانة أفضل بكثير".

ونجح الإنتاج الحربي في تحقيق الفوز بأخر مباراتين على سموحة وطنطا.

ويلعب الإنتاج الحربي مباراته المقبلة غدا الخميس ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

ويحتل الإنتاج المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 24 مباراة.

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال