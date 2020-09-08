أمير مرتضى: كان هناك تنسيق من الجهاز الفني لإراحة فرجاني أمام سموحة

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي - الزمالك - طلائع الجيش

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك تنسيق الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون لإراحة فرجاني ساسي أمام سموحة، وذلك قبل أن يحصل على إنذر خلال مباراة طلائع الجيش السابقة.

وقال أمير مرتضى في قناة الزمالك: "كان هناك تنسيق مسبق بين الجهاز الفني لإراحة فرجاني أمام سموحة لأنه يعاني من إجهاد".

وأضاف "وعندما تعرض للإصابة أمام طلائع الجيش وتأكد من أنه سيكون خارج مواجهة سموحة حصل على إنذار ليمحي سجل الإنذارات الخاص به في الدوري وهذا أمر طبيعي".

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وأكمل "فرجاني سيخضع للتأهيل في الأيام المقبلة وإصابته بسيطة".

وأتم تصريحاته "أيضا محمود حمدي الونش عاد للتدريبات وكذلك محمد حسن، والثنائي سيكون جاهز للمشاركة في أقرب وقت".

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