كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي وخطوة تفصله عن لقب الدوري

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة للرجال.

وحسم الاتحاد المباراة بنتيجة 71-68 في لقاء مثير بين الفريقين لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة.

وبذلك يتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب.

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بـ 3 مباريات يحسم اللقب.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى 101-94 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية بنتيجة 76-65.

وكاد الأهلي أن يتعادل في المباراة الثالثة بثلاثية من أليكس يونج لكنها خرجت من حلقة السلة ليحسم الاتحاد المباراة.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء بعد غد الخميس على صالة 6 أكتوبر.

وفي حال فوز الاتحاد يحسم اللقب بشكل رسمي، أما فوز الأهلي فيعني مباراة فاصلة يوم السبت.

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال