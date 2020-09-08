كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي وخطوة تفصله عن لقب الدوري

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

الأهلي والاتحاد كرة سلة - نهائي الدوري المصري

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة للرجال.

وحسم الاتحاد المباراة بنتيجة 71-68 في لقاء مثير بين الفريقين لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة.

وبذلك يتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يفوز على الاتحاد ويعادل نتيجة سلسلة النهائي كرة سلة - مدرب الاتحاد: الأهلي خسر نهائي الكأس لعدم توفيق بعض من لاعبيه.. وحصلنا على دفعة كبرى كرة سلة - مدرب الأهلي يكشف سبب غياب الجمال والسلعاوي كرة سلة - سموحة يدعم صفوفه بضم مهند الصباغ وشريف الدياسطي

ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بـ 3 مباريات يحسم اللقب.

وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى 101-94 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية بنتيجة 76-65.

وكاد الأهلي أن يتعادل في المباراة الثالثة بثلاثية من أليكس يونج لكنها خرجت من حلقة السلة ليحسم الاتحاد المباراة.

وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء بعد غد الخميس على صالة 6 أكتوبر.

وفي حال فوز الاتحاد يحسم اللقب بشكل رسمي، أما فوز الأهلي فيعني مباراة فاصلة يوم السبت.

اقرأ أيضا:

تغريم مرتضى منصور وعدلي القيعي

أمير مرتضى يكشف قرار الزمالك بشأن مصير دوري الأبطال

كرة سلة الأهلي الاتحاد
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى لـ في الجول: لم نطلب من ساسي الحصول على إنذار.. هذا ما حدث 45 ثاتيه | الدوري المصري
نونو جوميز: أتذكر المحترفين المصريين في البرتغال.. صلاح من أفضل لاعبي العالم دقيقة | أوروبا
في الجول يكشف المواعيد الجديدة الأقرب لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 21 دقيقة | إفريقيا
خالد مهدي: منصبي يجبرني على الحديث لوسائل الإعلام.. نتمنى مواصلة الانتصارات 44 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: كان هناك تنسيق من الجهاز الفني لإراحة فرجاني أمام سموحة ساعة | الدوري المصري
أمير مرتضى: فوجئنا بموافقة الأهلي على تأجيل دوري الأبطال.. ومن مصلحته مواجهة الوداد الآن ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي وخطوة تفصله عن لقب الدوري ساعة | رياضات أخرى
بلجيكا تكتسح أيسلندا بخماسية.. والدنمارك تُعطل إنجلترا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن: تغريم كهربا مليون جنيه.. تعرف على ما حدث 2 مؤتمر تقديم رمضان: انضمامي لـ بيراميدز لا علاقة له بالماديات.. وطموحي أكبر من الاحتفال ضد الأهلي 3 خبر في الجول - بيراميدز يُعدّل مدة عقد رمضان صبحي.. ويقدمه يوم الإثنين 4 8 رسائل نارية من عبد الحفيظ عن "المسؤول الذي اعتاد تلقي الضرب".. وأزمة كهربا
قد ينال إعجابك