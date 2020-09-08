كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي وخطوة تفصله عن لقب الدوري
الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 23:09
كتب : FilGoal
تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي في ثالث مباريات نهائي دوري سوبر السلة للرجال.
وحسم الاتحاد المباراة بنتيجة 71-68 في لقاء مثير بين الفريقين لم يحسم إلا في الثانية الأخيرة.
وبذلك يتقدم الاتحاد على الأهلي بنتيجة 2-1 ويتبقى له الفوز في مباراة واحدة لحسم اللقب.
ويقام نهائي دوري سوبر السلة بنظام Best Of 5 أي الفريق الفائز بـ 3 مباريات يحسم اللقب.
وكان الاتحاد قد فاز في المباراة الأولى 101-94 قبل أن يحسم الأهلي المباراة الثانية بنتيجة 76-65.
وكاد الأهلي أن يتعادل في المباراة الثالثة بثلاثية من أليكس يونج لكنها خرجت من حلقة السلة ليحسم الاتحاد المباراة.
وتقام المباراة الرابعة بين الفريقين مساء بعد غد الخميس على صالة 6 أكتوبر.
وفي حال فوز الاتحاد يحسم اللقب بشكل رسمي، أما فوز الأهلي فيعني مباراة فاصلة يوم السبت.
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