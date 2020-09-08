رقم قياسي جديد يقترب منه الدون.. رونالدو يسجل الهدف المئوي دوليا

وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 له مع المنتخب البرتغال بهدفه في شباك السويد في دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال حاملة اللقب تحل ضيفا على السويد ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصنيف الأول للمسابقة الأوروبية الجديدة.

هدف رونالدو جاء من ركلة حرة مباشرة باغتت الحارس في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

SUUUUUUUUU! 😎 Welcome to the 💯 club CR7! What a free-kick 🎯#NationsLeague pic.twitter.com/0bkmc9vDdu — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 8, 2020

وأصبح هدفه اليوم هو السادس في شباك السويد كثاني أكثر دولة استقبالا للأهداف من الدون بعد ليتوانيا بـ 7 أهداف.

وصار البرتغالي على بُعد 9 أهداف من معادلة رقم الإيراني علي دائي صاحب أكثر عدد من الأهداف الدولية برصيد 109 هدفا.

وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل للهدف الدولي رقم 100.

رونالدو سجل 100 هدفا في 165 مباراة دولية، بينما في المقابل سجل دائي أهدافه الـ 109 في 149 مباراة دولية.

وشهد عام 2019 أكثر عدد من الأهداف الدولية للبرتغالي برصيد 14 هدفا يليه عام 2016 برصيد 13 هدفا.

البرتغالي سجل هدفه الأول في شباك اليونان في المباراة الافتتاحية ليورو 2004 والتي خسرتها البرتغال 2-1.

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