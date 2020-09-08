رقم قياسي جديد يقترب منه الدون.. رونالدو يسجل الهدف المئوي دوليا

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 21:45

كتب : إسلام أحمد

كريستيانو رونالدو - البرتغال

وصل كريستيانو رونالدو للهدف رقم 100 له مع المنتخب البرتغال بهدفه في شباك السويد في دوري الأمم الأوروبية.

البرتغال حاملة اللقب تحل ضيفا على السويد ضمن مباريات المجموعة الثالثة من التصنيف الأول للمسابقة الأوروبية الجديدة.

هدف رونالدو جاء من ركلة حرة مباشرة باغتت الحارس في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

وأصبح هدفه اليوم هو السادس في شباك السويد كثاني أكثر دولة استقبالا للأهداف من الدون بعد ليتوانيا بـ 7 أهداف.

وصار البرتغالي على بُعد 9 أهداف من معادلة رقم الإيراني علي دائي صاحب أكثر عدد من الأهداف الدولية برصيد 109 هدفا.

وأصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل للهدف الدولي رقم 100.

رونالدو سجل 100 هدفا في 165 مباراة دولية، بينما في المقابل سجل دائي أهدافه الـ 109 في 149 مباراة دولية.

وشهد عام 2019 أكثر عدد من الأهداف الدولية للبرتغالي برصيد 14 هدفا يليه عام 2016 برصيد 13 هدفا.

البرتغالي سجل هدفه الأول في شباك اليونان في المباراة الافتتاحية ليورو 2004 والتي خسرتها البرتغال 2-1.

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