قائمة بيراميدز - عودة عبد الله السعيد لمواجهة المصري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز قائمة فريقه التي تسافر صباح غدا الأربعاء إلى الإسكندرية، تمهيدا لمواجهة المصري في الدوري.

ويستضيف بيراميدز نظيره المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

وعاد عبد الله السعيد لقائمة بيراميدز بعد غيابه في المباريات السابقة بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - علي جبر - رجب بكار - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: إبراهيم عادل - محمود حمادة - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فتحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

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