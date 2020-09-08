كرة يد - مدرب بولندا: مجموعتنا قوية.. لكننا سنقاتل على كل انتصار

يرى باتريك رومبيل المدير الفني لمنتخب بولندا أن المجموعة الثانية التي وقع فيها فريقه في النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، تضم الكثير من المنافسين الأقوياء.

وقال رومبيل للموقع الرسمي للبطولة مصر 2021: "كل منافسينا أقوياء، تلك مجموعة تتطلب مننا الكثير".

وأكمل "إسبانيا أبطال أوروبا، والبرازيل عاشر العالم في البطولة الماضية، وتونس وصيف إفريقيا، كلهم فرق لديهم إمكانيات كبيرة".

وشدد "لاعبو تلك الفرق يلعبون في أقوى الدوريات الأوروبية".

لكن رومبيل استدرك "لو حافظنا على قائمتنا دون إصابات، سنستطيع أن نقاتل على الفوز في كل مباراة".

شاركت بولندا في 13 بطولة عالم من قبل، وحصدت المركز الثاني في 2007، وتشارك في هذه النسخة ببطاقة دعوة من الاتحاد الدولي لكرة اليد.