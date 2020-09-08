دوري الأمم الأوروبية - سترلينج وكين يقودان هجوم إنجلترا أمام الدنمارك

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

إنجلترا

يقود الثنائي رحيم سترلينج وهاري كين هجوم منتخب إنجلترا أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

ويتواجه المنتخبان ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وكان منتخب إنجلترا قد تغلب في المباراة الأولى أمام أيسلندا بهدف دون رد، بينما خسرت الدنمارك من بلجيكا بهدفين دون مقابل.

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وجاء تشكيل إنجلترا كالآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: أليكسندر أرنولد - جو جوميز - إريك داير - كيران تريبير

الوسط: ديكلان ريس - كونور كوادي - كلافين فيليبس

الهجوم: جادون سانشو - رحيم سترلينج - هاري كين

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