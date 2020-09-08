الصفقة الثالثة في 4 أيام.. رسميا - دوكوري ينضم لـ إيفرتون

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

عبد الله دوكوري - إيفرتون

يواصل نادي إيفرتون الإنجليزي تدعيم صفوفه، وضم الصفقة الثالثة له خلال 4 أيام.

الفرنسي عبدولاي دوكوري صار لاعبا لـ إيفرتون بعقد يمتد لـ 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم رابع قادما من واتفورد الإنجليزي.

ودعّم دوكوري خط وسط التوفيز بعد البرازيلي آلان والكولومبي جيمس رودريجيز في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الفرنسي البالغ 27 عاما لموقع النادي الرسمي: "لقد كنت أنتظر المجيء إلى هنا لوقت طويل والآن حدث ذلك لذا أنا سعيد جدا".

وأضاف "كان هناك بعض الاهتمام من الأندية الأخرى ولكن منذ البداية عندما أظهر إيفرتون اهتماما بي، طلبت من وكيل أعمالي التركيز على إيفرتون، فكان النادي الوحيد الذي أردت الانضمام إليه".

وأتم "إيفرتون لديه تاريخ كبير في كرة القدم الإنجليزية وهو ناد جيد بالنسبة لي وأن أحقق تقدما في مسيرتي، أنا سعيد للغاية الآن لكوني لاعبا في إيفرتون ومتحمس جدا للمستقبل".

الفرنسي انضم لصفوف واتفورد قادما من ستاد رين في فبراير 2016.

ومنذ أن بدأ اللعب مع واتفورد في 2017 خاض 129 مباراة في الدوري الإنجليزي خلال 4 مواسم وسجل 17 وصنع 12 هدفا.

عبد الله دوكوري إيفرتون
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