رسميا - باير ليفركوزن يضم "الأنيق" باتريك شيك من روما

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:17

كتب : FilGoal

باتريك شيك - روما

تعني كلمة" شيك" في اللغة الألمانية "الأناقة"، لذلك اعتمد نادي باير ليفركوزن على إظهار باتريك شيك لاعب الفريق الجديد في أفضل صورة أثناء تقديمه.

ولم يجد النادي الألماني بداية أفضل من تدعيم صفوفه بعد رحيل كاي هافيرتز صوب تشيلسي، من التشيكي باتريك شيك القادم من صفوف روما الإيطالي.

النادي الألماني ضم التشيكي مقابل 26.5 مليون يورو إلى جانب نسبة 10% من قيمة بيع المهاجم مستقبلا.

وأصبح التشيكي ثاني صفقات الفريق بعد ضم لارنت جيريل حارس فريق كايزر سلاوترن مقابل مليوني يورو.

التشيكي صاحب الـ 24 عاما لعب الموسم الماضي في الدوري الألماني، بقميص لايبزيج معارا من روما.

وانضم شيك إلى روما على سبيل الإعارة أولا قادما من سامبدوريا، قبل أن ينضم للفريق بشكل نهائي عام 2018.

ولعب باتريك 58 مباراة بقميص روما ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3.

في الكرة الألمانية بقميص لايبزيج، شارك باتريك في 28 مباراة ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 3.

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