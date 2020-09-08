استدعاء لاعب فريق دكرنس لمنتخب الشباب

الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 19:03

كتب : رضا السنباطي

عمر البكري - لاعب منتخب مصر للشباب

طلب اتحاد الكرة من نادي دكرنس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية انضمامه لاعبه عمر البكري لمنتخب الشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

وكشف مصطفى عبده المدير الفني لنادي دكرنس لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة طلب ضم عمر البكري لمنتخب الشباب والانتظام في معسكر المنتخب غدا الأربعاء".

وأضاف "اللاعب سينضم لمعسكر المنتخب للاستعداد لخوض تصفيات بطولة إفريقيا".

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وأكمل "على أن يعود مرة أخرى لفريقه بعد 4 أيام وهي فترة معسكر منتخب الشباب".

وأتم تصريحاته "البكري من مواليد 2001 وتم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم، وشارك في 5 مباريات في الدوري ويقدم مستوى طيب في مركز لاعب الوسط المهاجم، وليست المرة الأولى التي ينضم فيها لمنتخب الشباب".

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