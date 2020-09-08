إيقاف لاعب 10 سنوات بعد ضربه لحكم في إنجلترا

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أقسى عقوبة توقع على لاعب بعد اعتدائه على حكم وذلك بعدما ضرب لاعب الحكم ساتيام توكي وتسبب له في نزيف فوق العين.

ففي مباراة إعدادية للموسم الجديد من دوري الهواة في إنجلترا، انهال لاعب بالضرب على توكي بعدما أشهر له البطاقة الحمراء.

وبعد جلسة استماع عقدها الاتحاد الإنجليزي، قرر عقاب اللاعب بعدم أحقيته في ممارسة كرة القدم لعشر سنوات.

وقال توكي لصحيفة دايلي ميل:"سعيد نوعا ما لأن الاتحاد فرض أقسى عقوبة، كنت قلقا أن تكون العقوبة لخمس سنوات فقط".

واستمر "كادت العقوبة تكون أشد، إيقاف مدى الحياة. في رأيي، على الاتحاد تغيير لائحته بإدراج عقوبة الإيقاف مدى الحياة".

وسيعود توكي للتحكيم يوم الثلاثاء في أول مباراة منذ الواقعة التي حدثت في 9 أغسطس الماضي، كاشفا أنه ابتعد فترة عن الملاعب بسبب شعوره بالخوف.

ووجه توكي، الذي يعمل كسائق قطار، تهما للاعب الذي لم تُكشف هويته ويلعب في فريق سبورتينج دي مونديال الذي ينافس في دوري "هاكني وليتون لأيام الأحد".

وينتظر الفريق نتيجة التحقيق الجنائي في الواقعة.

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