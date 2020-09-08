في الجول يوضح.. أجندة اجتماع لجنة مسابقات الأندية في كاف

تعقد لجنة مسابقات الأندية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء، لمناقشة مصير مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وقال مصدر داخل كاف لـ FilGoal.com: "اللجنة ستناقش أزمة تزايد إصابات كورونا التي أثرت على الدوري المحلي في المغرب، ومن ثم نقدم اقتراحات للمكتب التنفيذي لـ كاف الذي يجتمع يوم الخميس المقبل".

وأكد المصدر أن اجتماع اللجنة سيخرج بتقرير صحي حول الوضع الحالي في المغرب قبل رفعه للجنة التنفيذية.

ماذا حدث؟

حدد كاف في وقت سابق يوم 25 سبتمبر الجاري موعدا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الرجاء البيضاوي والزمالك، فيما يلعب الأهلي مع الوداد يوم 26 في المغرب أيضا.

ولكن الاتحاد المغربي لكرة القدم فتح بابا للشكوك حول إقامة المباراتين في موعدهما، بعدما نشر عبر موقعه الرسمي مواعيد الجولات الجديدة للدوري المحلي، وتتضمن دربي الدار البيضاء بين فريقي الرجاء والوداد يوم 24 سبتمبر الجاري.

وتسبب إعلان جدول الدوري المغربي في حالة غضب لمسؤولي كاف، خاصة أن الاتحاد المغربي لم ينسق مع الاتحاد الإفريقي قبل الإعلان.

ولكن يدرك مسؤولو كاف في النهاية أن أي سيناريو بديل غير إقامة مباريات نصف النهائي في موعدها المقترح، يتطلب موافقة كل الأطراف المعنية، بحسب ما علم FilGoal.com.

بمعنى أن كاف لا يملك الحق في إجبار ناديي الوداد والرجاء المغربيين على استضافة مباراتي ذهاب نصف النهائي أو حتى اللعب في أرض محايدة.

ما السبب؟

في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، لا يستطيع كاف إجبار المغرب على استضافة مباراتي الذهاب لو رأت الحكومة المغربية صعوبة في ذلك.

ولا يمكن إقامة المباريات في أرض محايدة أو حتى نقلها إلى مصر، لو تم إغلاق المجال الجوي المغربي مع زيادة حالات كورونا.

وستكون المحكمة الرياضية في صف الناديين المغربيين لو قرر كاف معاقبتهما بسبب الانسحاب خاصة مع تأجيل مباريات تصفيات كأس الأمم مع بطولة كأس الأمم للسيدات وتصفيات كاس الأمم للسيدات تحت ١٧ عاما.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية أمس الأحد تسجيل 2234 إصابة جديدة بكورونا، وإغلاق مدينة الدار البيضاء.

وهذا ينقلنا إلى اجتماع المكتب التنفيذي المقرر له يوم الخميس المقبل.

وكان مقررا اعتماد القرارات المتعلقة بإقامة نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب ومواعيد المباريات، بالإضافة إلى اختيار ملعب مباراة النهائي.

ولكن سيتم مناقشة احتمالات أخرى في حال تقدم المغرب بطلب رسمي بتأجيل المباريات.

اتصالات بين أبو ريدة وممثلي مصر

شهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي لـ "كاف" مع مسؤولي الأهلي والزمالك وبيراميدز للتنسيق بشأن موقف واضح للأندية المصرية، بحسب ما علم FilGoal.com.

وأجرى أبو ريدة اتصالاته بمحمود الخطيب رئيس الأهلي ومرتضى منصور رئيس الزمالك من أجل استطلاع رأيهما بشأن موقف قطبي الكرة المصرية من إقامة مباريات نصف النهائي في موعدها أو تأجيلها.

وطلب رئيسا الأهلي والزمالك مهلة لاستطلاع رأي المديرين الفنيين ريني فايلر وباتريس كارتيرون قبل الرد على أبو ريدة.

وبالتأكيد سيكون رد الأهلي والزمالك في موعد أقصاه الأربعاء، قبل اجتماع المكتب التنفيذي يوم الخميس المقبل.

كما طلب أبو ريدة من الخطيب رئيس الأهلي حضور اجتماع لجنة الأندية في كاف المقرر له يوم الخميس أيضا، من أجل عرض وجهة نظر النادي الأحمر بشأن موعد مباراتي نصف النهائي ضد الوداد بصفته عضوا في اللجنة.