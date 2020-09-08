تقرير: تشيلسي وجد حارسه المنشود.. النادي يتوصل لاتفاق لضم الدولي السنغالي

يستعد نادي تشيلسي من أجل صفقة ثامنة جديدة، هذه المرة حارس مرمى، إذ اتفق النادي مع رين الفرنسي لضم حارسه إدوارد ميندي. وفقا لتقرير لإذاعة "توك سبورت" البريطانية.

وقال التقرير إن هناك اتفاقا بين الناديين، ينضم بموجبه ميندي (28 عاما) إلى تشيلسي بمبلغ 18 مليون جنيه إسترليني، والصفقة أصبحت أقرب من أي وقت مضى.

وكان تشيلسي قد تقدم بعرض بقيمة 14 مليون جنيه إسترليني في وقت سابق لكن رين رفض العرض.

تشيلسي ضم خلال السوق الصيفية الجاري كل من كاي هافيرتز وتيمو فيرنر وبين تشيلويل وحكيم زياش ومالانج سار وتياجو سيلفا وكزافييه مبيوامبا.

واسبتعد فرانك لامبارد حارسه كيبا أريزابالاجا 10 مباريات، جلس خلالها على مقعد البدلاء، خلال الموسم الماضي بعد عدة أخطاء ارتكبها الحارس الإسباني على مدار الموسم.

وانضم ميندي الحارس الدولي السنغالي إلى رين قادما من ريمس في صيف 2019 بمبلغ 4 ملايين يورو. ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ميندي شارك خلال الموسم الماضي في 33 مباراة بكل المسابقات استقبل خلالها 31 هدفا وصنع 13 آخرين.