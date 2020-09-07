حمص: سنقاتل أمام الأهلي.. ولا أستطيع أن أرفض بيتي

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 21:46

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الرجاء

وجّه محمد حمص مدرب نادي الإسماعيلي، الشكر للاعبين بعد الفوز الكبير الذي تحقق على نادي مصر.

الإسماعيلي تجاوز نادي مصر بأربعة أهداف دون رد في الجولة 25 على استاد الإسماعيلية.

وصرّح حمص بعد اللقاء: "اللاعبون نجحوا في استعادة طريق الانتصارات، أشكرهم على ما قدموه اليوم".

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وأضاف: "الفريق يضم لاعبين على مستوى جيد، لكنهم يعانون من فقدان الثقة".

وأوضح: "أتمنى أن تلتف الجماهير حول الفريق وتنحية الخلافات جانبا".

وشدد: "سنقاتل أمام الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية واستغلال الدفعة المعنوية للاعبين بعد انتصار اليوم".

وأتم: "الإسماعيلي بيتي ولا أستطيع رفض تلبية النداء، هدفنا وضع الفريق في مكانته المستحقة".

ويتولى أحمد العجوز ومحمد حمص المهمة الفنية في الإسماعيلي بشكلٍ مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للإسماعيلي منذ ثلاث مباريات بعدما فاز على طنطا قبل أن يُهزم من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

أما نادي مصر فهذه هي هزيمته الثانية في الدوري منذ استئنافه وخوضه لسبع مباريات بعدما خسر سابقا من وادي دجلة.

وتاريخيا التقى الإسماعيلي بنادي مصر ثلاث مرات فاز فيهم جميعا ولم يتلق أي هدف من منافسه.

افتتح الدراويش أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها عمر الوحش في الدقيقة 23.

وشهدت الدقيقة 63 طرد لشريف أشرف لاعب نادي مصر بعد منعه لعبد الرحمن مجدي من الانفراد ولجأ الحكم للفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء.

ومن ركلة حرة مباشرة سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة.

وفي الدقيقة 85 سجل محمد الشامي الهدف الثالث للإسماعيلي بتسديدة صاروخية.

ومع قدوم الدقيقة 90 سجل حازم مرسي الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما خاض 24 مباراة.

فيما تجمد رصيد نادي مصر عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الاخير بعدما خاض 24 لقاء.

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