مدرب بشكتاش: النني هو الوحيد الذي تمنيت عدم رحيله

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد النني - بيشكتاش

تغزّل سيرجن يالشين المدير الفني لـ بشكتاش، في محمد النني اللاعب السابق للفريق.

محمد النني

النادي : أرسنال

بشكتاش

النني قضى الموسم الماضي معارا من أرسنال إلى بشكتاش، قبل أن يعود للفريق اللندني ويرحل عن أحد زعماء إسطنبول.

وصرّح مدرب بشكتاش خلال مؤتمر صحفي: "اللاعب الوحيد الذي تمنيت عدم رحيله هو النني".

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وأوضح سبب عدم ضمه بشكل نهائي: "سعره كان عاليا للغاية".

ودلل على تميُز النني: "لقد شاهدتم بالفعل أنه بدأ أساسيا في مباراة أرسنال أمام ليفربول".

يذكر أن بشكتاش عرف رحيل 10 من لاعبيه في سوق الانتقالات الصيفية، إما بانتهاء عقودهم أو انتهاء إعاراتهم.

النني (28 عاما) خاض 36 مباراة مع بشكتاش الموسم الماضي، وسجل هدفا وحيدا، وصنع 4 أهداف.

وشارك النني أساسيا مع أرسنال في كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول، وأكمل المباراة حتى نهايتها، وساهم في حصد اللقب.

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