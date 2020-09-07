الاتحاد يخصم 3% من عقود لاعبيه ويوقف مستحقاتهم بعد هزيمة المقاصة

فرضت إدارة نادي الاتحاد السكندري، عقوبات مادية على لاعبي الفريق الأول، بعد الهزيمة أمام مصر للمقاصة.

وسقط الاتحاد أمام مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الإسكندرية، بالجولة 25 من الدوري المصري.

وقررت إدارة الاتحاد خصم 3% من قيمة عقود اللاعبين، بالإضافة إلى إيقاف جميع مستحقاتهم المالية لحين تحسن نتائج وأداء الفريق.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

"قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة الأستاذ محمد مصيلحى بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف رئيس الجهاز والمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خصم ما يعادل 3% من قيمة عقود اللاعبين وإيقاف جميع المستحقات المالية للفريق لحين تحسن نتائج وأداء الفريق، جاءت قرارات مجلس إدارة النادى عقب هزيمة الفريق اليوم أمام نادى مصر للمقاصة والأداء غير الجيد في بعض المباريات وخاصة مباراة اليوم، رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار و النجاح سواءً مالية أو إدارية.

ومجلس إدارة النادى بالتنسيق مع الكابتن طلعت يوسف بصدد اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إعادة الانضباط لصفوف الفريق الأول لكرة القدم و تحقيق آمال و طموحات جماهيره ومجلس إدارته و إدارته الفنية.

و يُقدر تمام مجلس إدارة النادى حالة الغضب التي انتابت جماهير الثغر عقب لقاء اليوم، و يدعو الجميع داخل القلعة الخضراء إلى مساندة الفريق وجهازه الفني بقيادة الكابتن طلعت يوسف ودعمه ليعبر هذه النتائج غير الجيدة والعودة مُجدداً لتحقيق الانتصارات والعمل على تحقيق مركز متقدم، خاصة وأن الفريق يحتل حالياً المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة، وعودة الفريق لعروضه القوية التي قدمها منذ بداية الموسم لن يتحقق ذلك إلا بدعم ومساندة جماهير زعيم الثغر العظيمة".

وتجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الخامس بعدما خاض 24 لقاء.

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