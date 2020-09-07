طاهر يسجل بعد 345 يوما في تعادل دجلة والمقاولون

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:05

كتب : FilGoal

طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب

تعادل وادي دجلة أمام ضيفه المقاولون العرب بهدفٍ لكل طرف في ملعب بتروسبورت، بالجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

طاهر محمد طاهر تقدّم للمقاولون العرب في نهاية الشوط الأول، فيما تعادل رجب عمران لـ وادي دجلة في الشوط الثاني.

ليكتفي المقاولون العرب برفع رصيده إلى 44 نقطة في المركز الرابع، ويفوّت فرصة تجاوز بيراميدز الثالث الذي خسر أمام الجونة يوم أمس.

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بينما رفع وادي دجلة رصيده إلى 27 نقطة في المركز 12.

طاهر محمد طاهر تقدّم للمقاولون العرب في الدقيقة 44 بهدف من تسديدة يسارية رائعة.

ليسجل طاهر أول أهدافه مع المقاولون العرب منذ هدفه في شباك سموحة يوم 28 سبتمبر 2019 بالجولة الثانية، أي قبل 345 يوما من الآن.

وغاب طاهر عن أغلب فترات الموسم للإصابة، إذ تعد هذه المباراة هي السابعة له فقط، والأولى منذ فبراير وبعد استئناف المسابقة.

لكن رجب عمران تعادل لـ وادي دجلة في الدقيقة 66 الذي تابع كرة مرتدة من القائم ليودعها الشباك، ويفقِد المقاولون العرب نقطتين ثمينتين في صراع المربع الذهبي.

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