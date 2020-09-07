قذائف الإسماعيلي تُسقط نادي مصر برباعية جميلة

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

عاد الإسماعيلي لطريق الانتصارات وواصل هوايته أمام نادي مصر وفاز برباعية دون رد.

والتقى الإسماعيلي في ملعبه اليوم الإثنين بنادي مصر في الجولة 25 من الدوري.

وأصبح ذلك الانتصار هو الأول للإسماعيلي منذ ثلاث مباريات بعدما فاز على طنطا قبل أن يُهزم من الاتحاد السكندري ومصر المقاصة.

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أما نادي مصر فهذه هي هزيمته الثانية في الدوري منذ استئنافه وخوضه لسبع مباريات بعدما خسر سابقا من وادي دجلة.

وتاريخيا التقى الإسماعيلي بنادي مصر ثلاث مرات فاز فيهم جميعا ولم يتلق أي هدف من منافسه.

افتتح الدراويش أهداف المباراة من ركلة جزاء سجلها عمر الوحش في الدقيقة 23.

وشهدت الدقيقة 63 طرد لشريف أشرف لاعب نادي مصر بعد منعه لعبد الرحمن مجدي من الانفراد ولجأ الحكم للفيديو قبل إشهار البطاقة الحمراء.

ومن ركلة حرة مباشرة سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني بتسديدة يسارية رائعة.

وفي الدقيقة 85 سجل محمد الشامي الهدف الثالث للإسماعيلي بتسديدة صاروخية.

ومع قدوم الدقيقة 90 سجل حازم مرسي الهدف الرابع بتسديدة زاحفة من على حدود منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد الإسماعيلي إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز العاشر في جدول الترتيب بعدما خاض 24 مباراة.

فيما تجمد رصيد نادي مصر عند 18 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 وقبل الاخير بعدما خاض 24 لقاء.

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