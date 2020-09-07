التشكيل – فان دي بيك في وسط هولندا.. وإيموبيلي وجورجينيو أساسيان مع إيطاليا

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 19:44

كتب : FilGoal

دوني فان دي بيك - هولندا

دفع دوايت لوديفيجس المدير الفني لـ منتخب هولندا بـ دوني فان دي بيك المنتقل حديثا إلى مانشستر يونايتد، أساسيًا أمام إيطاليا.

كما ظهر الثنائي جورجينيو، وتشيرو إيموبيلي في تشكيل روبيرتو مانشيني المدير الفني لـ منتخب إيطاليا.

وتستقبل هولندا نظيرتها إيطاليا على ملعب يوان كرويف أرينا في العاصمة أمستردام، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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ويشهد تشكيل إيطاليا أيضا ظهور القائد المخضرم جورجيو كيليني، بعد أن خرج بالخطأ من تشكيل المباراة الماضية أمام البوسنة والهرسك.

وتتصدر هولندا المجموعة بثلاث نقاط، فيما تمتلك إيطاليا نقطة واحدة.

تشكيل هولندا:

حراسة المرمى: يسبر سيليسن

الدفاع: هانز هاتيبور – يويل فيلتمان – فيرجيل فان دايك – ناثان أكي

الوسط: مارتن دي روون – فرينكي دي يونج – دوني فان دي بيك

الهجوم: جورجينو فينالدوم – ممفيس ديباي – كوينسي بروميس

تشكيل إيطاليا:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: دانيلو دامبروسيو – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيليني – لياندرو سبيناتزولا

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: نيكولو زانيولو – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

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