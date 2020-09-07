مدير تعاقدات بيراميدز: تعاقدنا مع رمضان بأقل عرض مقدم لـ هدرسفيلد

نفى عمرو بسيوني مدير التسويق والتعاقدات في نادي بيراميدز كل ما يقال حول قيمة صفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

رمضان صبحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأعلن بيراميدز التعاقد رسميا مع رمضان صبحي لمدة 5 سنوات. (طالع كل التفاصيل)

اقرأ كل ما جاء في مؤتمر تقديم رمضان صبحي

وقال عمرو بسيوني في المؤتمر الصحفي لتقديم رمضان صبحي: "سمعنا كلام كثير للغاية حول قيمة التعاقد والقيمة المالية للصفقة، أود التوضيح أن العملية التعاقدية مع رمضان كانت سريعة تتناسب مع قدرات بيراميدز".

وأضاف "تلك الصفقات تحتاج للسرعة والحسم، نحن آخر من تقدم بعرض لرمضان صبحي، ونحن أصحاب أقل عرض مادي وصل هدرسفيلد".

وأوضح "أول وثاني عرض تم رفضهما والتعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية لعقد اللاعب فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب".

أما هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز فقال "منذ المرة الأولى التي عُرض فيها اسم رمضان علينا تحمست كثيرا لأنني أعرف أنه سيفيد الفريق بشكل كبير".

وأتم تصريحاته "هو في بداية تحد جديد مع ناد يريد تقديم شيء كبير. سنحقق معا كل الطموح الذي نريده".

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