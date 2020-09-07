دي روسي: لو طلبني فيورنتينا سأذهب إليه مشيا على الأقدام

عبّر دانييلي دي روسي نجم إيطاليا وروما السابق، عن انفتاحه الشديد لفكرة تدريب فيورنتينا.

وصرّح دي روسي الذي اعتزل كرة القدم قبل عدة أشهر: "أنا قريب للغاية من الحصول على رخصتي التدريبية، وآمل أن أحصل على فرصة في أقرب وقتٍ ممكن".

وأضاف: "فيورنتينا نادٍ عملاق، وأنا مستعد للذهاب إليه مشيا على الأقدام حتى أقبل بالوظيفة".

وواصل: "أي فريق في الدوري الإيطالي سيكون قويا، والتدريب في هذا الدوري هو هدف لأي مدرب".

وكان جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة "سكاي" قد ذكر قبل أسابيع، أن فيورنتينا يستعد لتعيين دي روسي مدربا له انطلاقا من الموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

وعلّق دي روسي على تعيين أندريا بيرلو مدربا لـ يوفنتوس في مهمته الفنية الأولى: "بيرلو كان لاعبا رائعا وسيحظى بكثير من الضغط في مهمته الأولى كمدرب، خصوصا أن يوفنتوس نادٍ متطلب. لكنهم لو كانوا يبحثون عن شخص بشخصية قوية، فقد وجدوا الرجل المناسب".

واعترف: "على مدار السنوات رأيت مدربين لم أتوقع أن يحققوا أي شيء، لكنهم حققوا نتائج عظيمة، على سبيل المثال لم أتوقع أن يكون سيموني إنزاجي وجينارو جاتوزو مدربين جيدين".

وعن إمكانية تدريبه روما ناديه السابق كلاعب: "روما سيسير في رحلته، وأنا سأسير في رحلي، أي كلمة سأقولها على روما ستصنع دويا كبيرا، عليّ إظهار الاحترام للعاملين هناك الآن".

وأتم: "تحدثت مع توتي قبل عدة أيام، لكننا لم نتحدث عن كرة القدم. أفتقد روما بالطبع، هذا أمر لا مر منه بعد الفترة التي قضيتها هناك".

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