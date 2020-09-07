إيهاب جلال: أضعنا أهداف كثيرة ضد الاتحاد الذي يعيش طفرة في الموسم الجاري

الإثنين، 07 سبتمبر 2020 - 19:14

كتب : هاني العوضي

إيهاب جلال - المصري - بيراميدز

قال إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة إن فريقه أضاع الكثير من الأهداف ضد الاتحاد السكندري كانت لتزيد نتيجة المباراة.

وخسر الاتحاد اليوم الإثنين من المقاصة في ملعب الإسكندرية في الجولة 25 من الدوري.

وقال إيهاب جلال عقب المباراة: "االاتحاد فريق كبير وقام بعمل طفرة خلال الموسم الجاري ولكن سير المباراة كان لصالحنا وسيطرنا على مجريات اللعب".

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وأكمل "هدف التعادل للاتحاد أعطى فريقي حافزا كبيرا واستطعنا الفوز، لعبنا بشكل جيد وحافظنا على مستوانا طوال شوطي اللقاء".

وأتم إيهاب جلال "سعيد بأداء اللاعبين رغم الإرهاق وأضعنا الكثير من الأهداف".

بتلك النتيجة وصل رصيد المقاصة إلى 30 نقطة يحتل بهم المركز الثامن بعدما خاض كل مبارياته الـ25.

فيما تجمد رصيد الاتحاد عند 35 نقطة في المركز الخامس بعدما خاض 24 لقاء.

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